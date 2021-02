"Eres una de mis personas favoritas": Nuria Roca acaba llorando en la vuelta de Pablo Motos a 'El Hormiguero'

Hace ya varios días, concretamente el pasado 1 de febrero, Pablo Motos confirmaba que no iba a presentar El Hormiguero por primera vez en los 15 años de programa. Todo ello a través de un vídeo publicado en redes sociales, en el que explicaba que una persona con la que había estado en contacto recientemente había dado positivo por COVID-19 tras someterse a un test de antígenos. Por esa misma razón, y por precaución, decidía quedarse en casa.

Varias semanas mas tarde, y después de dar negativo hasta en tres tipos de prueba, el presentador ha recibido el alta y ha vuelto a El Hormiguero. Nada más comenzar el programa, Pablo Motos se ha reencontrado con la también presentadora Nuria Roca, quien le ha sustituido al frente del programa durante estos últimos días. Después de darle las gracias por su capacidad de dirigir el barco, ambos han recordado cómo han sido estas dos semanas para cada uno de ellos.

Pablo Motos y Nuria Roca hablan sobre sus sensaciones tras el positivo del presentador

Para recordar todo lo vivido durante estos últimos días, los presentadores se han remontado hasta hace un mes, cuando Pablo Motos entró en el camerino de Nuria Roca para advertirle de que, en caso de que contrajera COVID-19, sería la encargada de presentar el programa. A pesar de que Nuria Roca le dio las gracias por la confianza, esta le aseguró que es algo que no iba a pasar. Sin embargo, varios días más tarde, acabó sucediendo.

El pasado 1 de febrero, el equipo del programa mandaba a Pablo Motos a casa y decidía que Nuria Roca se tenía que poner al frente del programa. Según cuenta la presentadora, entró en pánico "pero de forma inconsciente". Y es que, según ha relatado la presentadora, no consigue recordar lo que pasó en su primer programa: "Lo he olvidado por completo". Los nervios llegaron el segundo programa, cuando ya era consciente de lo que estaba pasando.

" Te quiero y eres una de mis personas favoritas"

Mientras tanto, Pablo Motos reconocía que la noticia de que se tenía que marchar a casa le sentó como si le hubieran clavado un machete en el pecho. Y es que, a pesar de que ha pasado por todo tipo de adversidades, nunca había faltado al programa en los 15 años que lleva en antena: "He hecho el programa estando enfermo, recién operado, he enterrado a mi padre y a mi madre y he vuelto a hacer el programa con el corazón roto".

Sin embargo, reconoce que ha dejado el programa en buenas manos. Después de que Nuria Roca le pidiera una valoración sobre sus dos semanas al frente del programa, el de Requena le ha explicado que ha estado espectacular: "Has iluminado el plató cada minuto. Has hecho que cada noche sea especial. Le has dado al programa un toque diferente. Has estado graciosa, rápida, inteligente, humilde...y como presentadora tienes una alegría muy contagiosa. Te quiero y eres una de mis personas favoritas".