Una llamada de Vinicius alivió el enfado de Zidane por lo que pasó contra el Manchester City

La noche del Etihad Stadium, en la que el Real Madrid cayó eliminado a manos del Manchester City en los octavos de final de la Champions es de amargo recuerdo para toda la expedición blanca. Pero, probablemente, lo es de forma especial para Vinicius.

El Real Madrid visitaba al equipo de Pep Guardiola con la intención de dar la vuelta al 1-2 conseguido por los ingleses en el Bernabéu cinco meses antes. A pesar de que Eden Hazard estaba renqueante de su tobillo -solo había jugado un partido de titular tras su vuelta-, Zidane optó por el belga de inicio, en detrimento de Vinicius.

Tal y como informó Tomás Roncero, Vinicius no saltó junto al resto de suplentes a hacer el breve calentamiento que realizaron mientras comprobaban el estado del campo. Se quedó en el vestuario junto a Marcelo, ambos con sus móviles, algo que a Zidane no sentó nada bien. A pesar de que el Real Madrid iba perdiendo y necesitaba goles, Zidane no puso ni a calentar a Vinicius. Tampoco a Marcelo.

Días después, ha contado Roncero en el Diario AS, Vinicius llamó a Zidane para pedirle disculpas por lo ocurrido y asegurarle que nunca volvería a pasar lo mismo en el futuro, algo que Zidane apreció, máxime habiendo acontecido durante el breve periodo vacacional que tuvieron tras la pasada campaña.

Vinicius ha disputado 28 partidos durante la presente temporada. Ante la nueva baja por lesión de Hazard, ha ganado mucho protagonismo y contra el Valencia jugó el partido completo.