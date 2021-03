Ana Rosa Quintana manda un recado al Gobierno en el 8-M: "Dejad el marketing"

Con motivo del 8-M, Ana Rosa Quintana, la presentadora de Telecinco, ha arrancado este lunes el programa que lleva su nombre con un discurso en el que ha querido defender los derechos de las mujeres, pero también mandar un mensaje al Gobierno que capitanea Pedro Sánchez.

"Este año de pandemia ha dejado un panorama desolador para los derechos de las mujeres. La brecha salarial es grande. Se hace imposible conciliar. Se reduce la falta de oportunidades. Se incrementa el paro femenino…Hoy es un día para alzar la voz y revindicar con mas fuerza que nunca la necesidad de una sociedad igualitaria", ha empezado diciendo la periodista.

"Llevo toda la vida defendiendo los derechos de las mujeres, denunciando la explotación sexual y participando en campañas de concienciación. Hoy no he salido a la calle porque, además de la pandemia machista, hay un virus acechando que va a por todas y nos queremos vivas", ha añadido, criticando a continuación la labor del ejecutivo en esta materia. "El Covid ha hecho retroceder los derechos de la mujer, a pesar de tener un Ministerio de Igualdad. Deberían dejar de un lado el marketing y ponerse con lo que nos importa a todas".

"¿Dónde están los planes de igualdad?"

Para terminar, Ana Rosa ha recordado la manifestación del 2018, una en la que, según ella, "salimos a las calles y conseguimos que los partidos no se adueñaran de este movimiento transversal". Para la presentadora fue algo histórico que marcó un cambio y por eso no está conforme con el debate que ha surgido este año.

"Ahora estamos con la pelea de quién es más feminista cuando el Gobierno debería aparcar sus discrepancias y defender lo que nos importa a todas porque la unidad es clave. El debate no debería ser si salimos a la calle, el debate es preguntarle a los poderes y a las empresas: ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Dónde están los resultados de los compromisos y la ejecución de los planes de igualdad? Que rindan cuentas porque los números no me salen", ha concluido.