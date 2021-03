Eder Sarabia: "La química con Messi no fue la deseada"

Eder Sarabia es el actual entrenador del FC Andorra, el club propiedad del central del FC Barcelona, Gerard Piqué. Su nombramiento pilló por sorpresa a todo el mundo ya que la etapa de Quique Setién y su segundo en Can Barça fue de todo menos exitosa y fructífera. Una de las grandes causas fue la mala relación con el vestuario culé, algo que con el paso de los meses se tornó más evidente aún. Caras largas, desplantes públicos y la mala racha de resultados que culminaron con la humillación en Europa frente al Bayern de Múnich por 2-8, lo cual dinamitó su adiós.

Una de las grandes polémicas en su trayectoria como ayudante de Quique Setién fue la intensidad con la que vivía los partidos como se hizo evidente en el partido del Santiago Bernabéu en El Clásico frente al Real Madrid. Sus 'extralimitaciones' como ayudante del staff técnico llegó a la prensa y acabó por ser un tirón de orejas por parte de su jefe, Setién. A partir de ahí todo se torció y entre ellos, uno de los más disconformes era el crack argentino, Lionel Messi.

En una entrevista para El País, Eder Sarabia habla de cómo era su relación con el mayor emblema del club: "La química no fue la deseada. No encontramos al mejor Messi en el estado anímico" y argumenta el porqué del burofax a final de temporada: "Ser Leo es dificilísimo. Eres el mejor jugador de todos los tiempos. Eres conocidísimo. No puedes salir a la calle... Todo eso produce un cansancio y desgaste mental. Por eso se quiso ir", afirmó.

Más allá de lo referido a Leo Messi lanzó un dardo a la anterior directiva comprendiendo el malestar del argentino por "las cosas que no están funcionando bien", haciendo alusión a las palabras del propio argentino y de Gerard Piqué. Dijo que aquel equipo estaba cogido "por hilos": "Todo lo que me pasó en el Barça me ha hecho ser mejor. Incluido el 2-8. No era un equipo preparado para afrontar retos importantes. Estaba cogido con hilos", señaló de forma tajante.

El futuro de Leo Messi

Todo lo que rodea actualmente al FC Barcelona es bastante diferente. Eliminados de la Champions League pero después de dar una gran imagen en París, vivos en Liga, en la final de la Copa y con nuevo presidente y por lo tanto proyecto, Messi también se replantea sus opciones y decide alargar la decisión hasta final de temporada como contó Manu Carreño en El Larguero el 2 de marzo de 2021, a pesar de las múltiples flores que llegan desde París. La última, la renovación de Ángel Di María como jugador del club parisino, una nueva señal de que quieren al astro argentino a toda costa.