"He estado ingresada tres días": Paz Padilla habla de su paso por el hospital por complicaciones con la COVID

Hace ya varios días, concretamente el pasado 11 de marzo, la humorista y presentadora Paz Padilla confirmaba a través de las redes sociales que había dado positivo por COVID-19 y que no podría presentar Sálvame. A pesar de que los primeros días fueron muy sencillos puesto que apenas tuvo síntomas de la enfermedad, tal y como ha reconocido la presentadora en su cuenta de Instagram, todo se fue torciendo a partir del quinto día.

Según cuenta la humorista, el quinto día comenzó a tener fiebre y registrar dolores en todo el cuerpo. "Me costaba hasta moverme del sofá". A pesar de que "todo iba bien", tal y como ha explicado a través de Instagram, al octavo día empezó a mostrar nuevos síntomas que le preocuparon aún más. Entre ellos, una fuerte presión en el pecho y le costaba respirar. Por esa misma razón, y después de escuchar los consejos de su amigo Jordi Sánchez, quien estuvo ingresado por COVID-19 hace apenas unas semanas, la cómica acabó acudiendo al hospital.

"No sabes si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar"

Una vez allí, los profesionales sanitarios le hicieron una placa que determinaba que había niveles que tenía muy alterados. Entre otras cosas, los sanitarios detectaron niveles bajos de ferretina y algunos problemas de coagulación, por lo que decidieron dejarla ingresada en el hospital: "He estado ingresada tres días, sola en mi habitación". La humorista ha reconocido que han sido tres días muy duros porque estaba sola y no sabía lo que iba a pasar. Paz Padilla ha reconocido a sus seguidores y seguidoras de Instagram que durante esos tres días sola en el hospital ha tenido una gran incertidumbre sobre lo que podía pasar: "No sabes si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar". Por suerte, y gracias a la ayuda de los profesionales sanitarios, Paz Padilla fue mejorando y ya ha recibido el alta. Por todo ello, ha aprovechado para dar las gracias a todas las personas que le han ayudado durante estos últimos días.

Paz Padilla reconoce que ha pasado miedo: "Nu nca pensé que iba a pasar por eso"

Padilla reconoce que ha estado muy asustada y que los responsables del centro médico le han ayudado mucho a la hora de superar la enfermedad. Y es que, a pesar de que es deportista, no tiene patologías y no toma ningún tipo de medicación, no sabía lo que podía llegar a pasar: "Como ecológico, tengo 51 años y la verdad es que nunca pensé que iba a pasar por eso. Estar en la planta COVID te demuestra que hay gente de todas las edades". Por todo ello, la humorista ha querido aprovechar para dar las gracias tanto a aquellas personas que le han ayudado a superar la enfermedad como a sus seres queridos.