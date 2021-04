Por qué no deberías darle comida de humano a tu perro: estos son los alimentos más dañinos para tus mascotas

Quien no le haya dado alguna vez comida de humano a cualquier animal o a su mascota que tire la primera piedra. Pero a pesar de que creas que esto no genera ningún problema a su salud, y que pienses que la verdadera razón por la que no debes darle esta comida es porque luego no comerá su pienso o lo tendrás encima de la mesa cada vez que invites a alguien a casa, te equivocas.

La verdadera razón por la que no debes darle comida de humano a tu perro, gato o cualquier otro animal es porque puede ser dañina para su salud, provocarle alergias o alterar su sistema inmunológico, según ha explicado en una entrevista en Twitch para la Cadena SER el veterinario y profesor de la Universidad CEU de Valencia, Juanma Lomillos.

Las alergias e intolerancias en animales

Como ha explicado el profesor de la facultad de veterinaria del CEU de Valencia los animales pueden desarrollar alergias al polen, al polvo o al sol, pero la mayoría de los casos son alergias de tipo alimentario, y por desgracia es muy difícil llegar a determinar cual es el alimento en cuestión que la provoca, porque el proceso se basa principalmente en "ir probando un alimento y dejar de dar el resto, y así con todos".

Es por esta razón que la medida más efectiva y que más recomiendan los expertos si nuestra mascota o animal desarrolla una alergia alimentaria es dar de comer pienso hipoalergénico, porque tienen menos cantidad de los alimentos que suelen provocar estas alergias.

Lomillos también advierte sobre los productos químicos, como los de limpieza, o los de belleza, ya que pueden provocar inflamación cutánea en las mascotas, que suele ser el principal síntoma que presentan cuando un producto o alimento les ha generado hipersensibilidad. También puede ser un indicador si nuestro animal tiene diarrea o problemas gastrointestinales, por lo que la solución es "ir descartando".

Rechaza la dieta BARF: nunca hay que dar alimentos crudos



El veterinario y profesor de animales grandes en el CEU lo tiene claro:"Lo mejor es no dar comida de personas a animales". En este sentido, ha contraindicado la costumbre de echar a los animales los restos de comida, una forma de aprovechamiento de los alimentos al que las personas mayores están muy acostumbradas, o de la famosa dieta Barf que se ha puesto tan de moda en el mundo animal, que consiste en dar de comer al perro comida cruda y de la que el veterinario ha alertado por los problemas que conlleva, como la hidatidosis.

"Si damos carne cruda pueden generar quistes hidatídicos" explicaba Lomillos, y lo comparaba con el riesgo que sufren los humanos a contraer anisakis, un parásito que está en el pescado y que puede producir lesiones en el tubo digestivo. "Otra cosa es que digamos que vamos a hacer una dieta con carne y pescado y lo vamos a cocinar nosotros, pero corremos el riesgo de sobrealimentarlo" o de generar una alergia, por lo que no lo recomienda. Además, los alimentos crudos pueden contener huesos que le provoque una perforación gástrica o intestinal.

¿Qué alimentos deben estar prohibidos en la dieta de nuestras mascotas?

Aun así, ha destacado una serie de alimentos que entrarían en la lista de los "prohibidos" si, a pesar de las recomendaciones, se quiere dar comida humana, sobre todo en lo que a perros y gatos, como mascotas de compañía más comunes, se refiere:

- El chocolate: No se trata de una leyenda popular, efectivamente, dar de comer chocolate a un animal puede provocarle convulsiones o incluso la muerte. El árbol del cacao contiene una sustancia que se llama teobromina que es muy dañina para ellos. Lomillos pone el ejemplo de un perro pequeño que pese alrededor de los 5 kilos, si come solo tres onzas de chocolate podría sufrir un ataque de este tipo, y señala que cuanto más puro es el chocolate peor.

- El aguacate: contiene una sustancia llamada persina que puede ser muy tóxica para ellos y producirles también convulsiones o una hiper reacción intestinal que produzca síntomas graves.

- La cebolla: Causa rotura de los glóbulos rojos.

- El alcohol: El veterinario ha destacado, aunque asegura que debería de ser obvio, este tipo de bebidas porque provocan exactamente lo mismo que en humanos, solo que el peso y la tolerancia no es la misma, por lo que podría acabar embriagándolos hasta generar un coma etílico, es un asunto muy grave.

- El café: Está contraindicado en animales porque puede producirles taquicardias.

Lomillos ha explicado que un perro o un gato por norma general no van a comer de este tipo de alimentos por su instinto, que es carnívoro, pero sin embargo "hay perros y gatos más golosos" y ha contado una anécdota personal de un gato que tuvo de mascota y por el que tuvo que dejar de comer chocolate porque si veía algo se lo comía.

¿Se puede cansar un animal de comer pienso?

Sin duda este profesor de veterinaria del CEU vuelve sobre lo mismo, "lo mejor es que el animal coma de su pienso". Lomillos ha explicado que, a pesar de que algunas personas crean que su mascota se puede estar cansando de comer pienso, ha señalado a la ingesta de alimentos humanos de nuevo como la culpable: "Se cansa cuando sabe que la chuleta sabe mejor o que el humano se lo va a dar".

Según ha explicado si el animal no come comida humana no habrá problema para que coma su pienso, pero en caso de que queramos que nuestra mascota no esté siempre comiendo lo mismo recomienda variar en la marca que se utiliza, y alternar los piensos húmedos, que suelen ser más exquisitos para los animales, con los piensos secos.

De esta manera, ha explicado, también evitarás olores de aliento en la boca de tu mascota y que tenga que someterse constantemente a limpiezas de boca provocadas por la gingivitis que le puede producir la comida humana, ya que el pienso suele estar preparado para que no se le pegue en los dientes ni tenga consecuencias de este tipo.

Y si quieres saber mucho más sobre la salud de tus mascotas y algunos datos curiosos sobre algunos animales, entra al Twitch de la Cadena SER para visualizar la entrevista completa.