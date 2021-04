Cinco jóvenes españoles, en la lista '50 Next' de talentos en la gastronomía

Cinco jóvenes españoles figuran en la primera edición de la lista global 50 Next, que distingue a talentos menores de 35 años que contribuyen de forma destacada al futuro de la gastronomía mundial como productores, educadores, creadores de tecnología o activistas. La lista, creada por los impulsores de la llamada lista Restaurant (The World's 50 Best Restaurants), cuenta con la colaboración del Basque Culinary Center, que ha participado en la selección de las 50 promesas que configuran la clasificación, de entre 700 candidaturas presentadas.

Entre los jóvenes reconocidos, procedentes de 34 países de seis continentes, destacan cinco españoles que han logrado hacerse un hueco en la primera edición de la lista, premiados por su potencial para impulsar un cambio positivo en el sector gastronómico.

En el apartado de productores, 50 Next ha distinguido la labor de los hermanos vascos Ion y Mikel Zapiain (30 y 33 años), que trabajan para dar un enfoque moderno a la sidra con nuevas técnicas para acercarla a los jóvenes sin traicionar las tradiciones.

En la misma categoría, la lista ha reconocido a la madrileña Clara Diez (29 años) por impulsar un proyecto que allana un nuevo camino para el queso artesanal en torno a una comunidad que integra desde agricultores hasta historiadores y científicos.

La integrante más joven de la 50 Next inaugural es Maitane Alonso Monasterio (20 años), una estudiante vasca de Medicina que ha inventado una máquina para conservar alimentos que reduce el desperdicio de comida de una manera totalmente sostenible.

También en el apartado de innovadores en ciencia destaca el catalán Marc Coloma, (29 años), que está desarrollando una nueva generación de proteínas vegetales con el fin de preparar comidas veganas para amantes de la carne.

Entre otros seleccionados, la lista también incluye al australiano Josh Niland, el "carnicero del pescado", como él mismo se define; el innovador tecnológico ghanés Isaac Sesi, la pionera indígena mexicana Claudia Albertina Ruiz y la activista jamaicana Jhannel Tomlinson, que empodera a las mujeres a través del café.

Según explica en un comunicado el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, los perfiles seleccionados representan una visión "multidisciplinar, integradora y contemporánea" de la gastronomía y conforman un "mosaico diverso" del futuro del sector.

El anuncio virtual de esta primera edición se complementará a principios de 2022 con un evento presencial en Bilbao, dada la colaboración con 50 Next con el objetivo de reforzar el País Vasco como "territorio inspirador" y de referencia internacional, señala en la nota Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco.

La lista afronta ahora su segunda edición, que verá la luz el año que viene, mientras se sigue trabajando para "nutrir, elevar y promocionar una plataforma para quienes luchan por un futuro mejor para la gastronomía", en palabras del director de contenido de 50 Best, William Drew.