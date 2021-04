Sánchez llama a "frenar la amenaza extremista de la ultraderecha": "Vox es una amenaza para la democracia"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo el voto para "frenar la amenaza extremista de la ultraderecha" que representa Vox, ante las amenazas de muerte recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

"Vox es una amenaza para la democracia", ha sentenciado Sánchez en el mitin de ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid que ha celebrado el PSOE en Getafe, en el que ha arropado al candidato socialista, Ángel Gabilondo.

Durante su intervención, el líder socialista se ha mostrado muy duro con Vox por "acusar" a Marlaska, Iglesias y Gámez de inventarse las amenazas, y ha avisado que es "la última línea que cruzan". "Lo que está ocurriendo es algo que debemos parar de inmediato, así que se acabó, no es normal. Ya no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia", ha defendido.

Gabilondo insiste en que quiere "palabras y no balas"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, también se ha dirigido a la ultraderecha para advertirle que "ninguna amenaza" logrará que deje de latir su corazón de izquierdas y ha insistido en que quiere "palabras y no balas".

"A los violentos os digo: 'Aquí estamos, somos la izquierda y no vamos a pedir perdón por ello'. Tenemos nuestro orgullo, somos el PSOE. Estos días he sentido cómo Madrid se rebela, cómo se revolvía ante una pesadilla que nos recuerda a épocas pasadas de oscuridad y no queremos que eso vuelva", ha lanzado Gabilondo.

Para el candidato socialista, el próximo 4 de mayo pueden ocurrir dos cosas: "O gana la democracia o vencen los insultos y el odio". Por ello, para que esto último no suceda, ha animado a que se movilicen "todos los demócratas" para parar al extremismo de la ultraderecha "con los valores humanos" en las urnas. "Los demócratas somos más, más unidos e iguales. Quedan nueve días para la votación, hay tiempo de sobra para callar el discurso del odio con ilusión, entusiasmo y dignidad. Voto a voto lo conseguiremos", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en que le "indigna" la "indiferencia" de la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante las amenazas de "sus socios de la ultraderecha"

A su juicio, esa "indiferencia" provoca que la "ultraderecha tome cuerpo", ya que para llegar a las instituciones el fascismo "necesita cómplices". Ante esto, cree que el pueblo de Madrid debe "defenderse de los pensamientos totalitarios y no dejarse arrastrar ni humillar por ellos".