Los tuits virales de Rufián: nombra a Miguel Bosé consejero de Sanidad y muestra su informe de vida laboral

En el fin de semana del cierre de la campaña electoral para las próximas elecciones del 4 de mayo, Rufián no ha parado de hacerse viral en Twitter. A pesar de que el diputado de ERC poco tiene que ver con los comicios para la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha conseguido adquirir el protagonismo de Twitter en dos fechas señaladas: el 1 y el 2 de mayo.

La primera de las 'hazañas' de Rufián tuvo lugar este sábado. El político catalán subió un tuit con el logo 'Solidaridad', asociado a Vox y a otros partidos políticos de extrema derecha europeos (su líder es el ultracatólico y expresidente polaco Lech Walesa). Junto al logo, Rufián puso una foto de un guepardo abrazando a cervatillo. Así, establecía una relación irónica entre la agrupación sindical y la situación entre el animal y la presa.

Este tuit pareció no sentarle demasiado bien al usuario Juan Luis Real, cuya biografía de Twitter reza así: "Si eres de Podemos, Bildu o Indepe usa Hemoal". Nota al pie: Hemoal es una crema para las hemorroides. Pues bien, el señor Real contestó así al catalán: "Pero si tú no has trabajado en tu vida". Tras esto, Rufián no dudó en subir una captura de su informe de vida laboral, en el que aparecía una suma de 6.015 días trabajados (16 años, 5 meses y 20 días).

El segundo capítulo de 'Crónicas de Rufián a primeros de mayo' se ha desarrollado este domingo, día 2 de mayo. En Twitter, ha publicado una lista de 'posibles consejeros' para la hipotética futura presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Entre ellos ha colocado a Miguel Bosé en Sanidad (tras sus declaraciones en el programa de Jordi Évole); a Nacho Cano, quien ha elogiado a Ayuso en el acto del 2 de mayo, en Cultura; y a Bea Fanjul como portavoz. La joven presidenta de Nuevas Generaciones también se ha hecho viral este fin de semana tras sus declaraciones en un mitin del PP. Según ella, Ayuso es "lo malo conocido", y es mejor que "lo bueno por conocer".