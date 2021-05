"En Vox hay un montón de nazis": las duras confesiones de un exnazi arrepentido en el programa de Évole

Las confesiones que este domingo hacía este exnazi arrepentido en el programa de Jordi Évole en La Sexta han provocado la reacción de cientos de personas tras sus duras explicaciones sobre lo que se esconde detrás del movimiento fascista y su vivencia dentro de "la burbuja", sobre todo tras explicar la relación que existe entre el partido de ultra derecha Vox y el colectivo de la misma ideología Hogar Social Madrid.

Su relato busca, como ha asegurado, ayudar a las personas que están dentro de esta ideología para acabar con el radicalismo y salir de ella para que no les ocurra los mismo. Y ha sido a través de su propia experiencia y del proceso de deconstrucción que vivió para desprenderse del movimiento, como ha advertido del peligro que esconde la cara B del nazismo, y para la que él ha necesitado ayuda psicológica.

El augue de Vox ha trasladado el discurso que antes era marginal a la sociedad

No es fácil confesar asuntos de este tipo, y menos hacerlo a cara descubierta en uno de los programas más visto del domingo por la noche, pero este exnazi cree que es la única forma de acabar con lo que a él le ha tenido durante 22 años sometido, y que, en los últimos años ha visto como progresivamente alcanzaba su augue en la sociedad, sobre todo con el ascenso de Vox a la política, y que para él ha servido como un blanqueo del discurso del nazismo.

Es más, ha confesado al periodista que cuando él entró en el movimiento el discurso era casi marginal, pero desde el ascenso de Vox "ahora es incluso normal verlo en bares, verlo en la calle, en la parada del autobús" o incluso en el Congreso y la prensa escrita.



“Antes de que surgiera Vox, estaba el Hogar Social Madrid, y digamos que ese grupo era el que llevaba en ese momento la voz cantante dentro de la extrema derecha", pero como ha explicado todo empieza a coger fuerza a partir de la entrada de Vox en el parlamento de Andalucía, y muchas personas de este colectivo vinculado al nazismo "se fueron en masa a Vox. Y en Vox sí que hay un montón de nazis, además, de los legendarios, de gente con mucha, mucha historia”.

Su idea del nazismo se vino abajo cuando leyó por primera vez a Marx

Este exnazi que terminó trabajando como militar del ejército, habla sin tapujos y con total sinceridad sobre el movimiento al que ha pertenecido desde que, con 14 años, se emocionara al ver a Hitler en un documental, donde le llamó la atención su forma de expresarse, de hablar y de liderar a las masas. Para él esta ideología se encontró con un prado verde por el que poder extenderse dentro de su cabeza y tras mucho tiempo de ayuda psicológica y de acudir a terapia, a la que todavía asiste, ha encontrado la fuerza para compartir su relato y evitar que cientos de personas caigan en esta ideología que, como señala, se acaba adueñando de todos los rincones de tu vida y pensamiento.

"Nos autoconvencemos de que no somos racistas, ni homófobos ni machistas y de que somos los verdaderos defensores de la mujer" ha destacado en el programa de La Sexta, y toda la información que se consume es la que refuerza esa idea. El exmilitar ha relatado cual fue el punto de inflexión en su vida, cuando una persona que estaba en las antípodas del fascismo le dio el libro de Marx para que lo leyera y eso fue lo que le hizo 'clic'. "Mi idea del Marxismo se vino abajo y empecé a leer libros como si no hubiera un mañana" ha confesado, pues todo lo que había leído hasta ahora había sido sobre la prisma nazi.

Gracias a la terapia ha conseguido salir del pozo

A partir de ahí empezó a sufrir ansiedad y ataques de pánico, terminó inmerso en el alcoholismo y las drogas e incluso estuvo a punto de suicidarse: "Imagínate que te despiertas un día y no sabes quien eres. El pánico que sentirías al mirarte al espejo, la ansiedad, la angustia. Un reseteo absoluto en todo lo que creías que sabías".

Finalmente, y gracias a la terapia, el joven consiguió afrontar los pensamientos que le aturdían, pero cuando Évole le pregunta si ha dejado de ser nazi le responde: "Me he salido de la ideología, no de la identidad". Es por esta razón que todavía continúa yendo a terapia, "es lo mejor que he hecho en mi vida" y lucha contra estos pensamientos para "localizarlos y destruirlos". Ahora se encuentra preparando un canal de YouTube con el que pretende visibilizar más esta problemática para evitar que más jóvenes pierdan su vida con este movimiento y "rescatar a la gente del radicalismo".

Sin embargo, ha desvelado que desde hace semanas recibe amenazas de muerte por personas que siguen dentro de la ideología: “Si vienen a por mí, no me van a pegar. Me van a matar directamente”. Pero el exnazi se muestra firme con su postura a pesar de los peligros que entrañan estas confesiones, y ha revindicado que “Hay dos opciones, o que me maten, o que se acostumbren a mí, porque voy a estar para largo”.