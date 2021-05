La Audiencia Nacional denuncia que "las víctimas han sido las grandes olvidadas" de la investigación

La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los tres terroristas de la célula que atentó en 2017 en Cataluña dedica frases muy duras al juzgado que investigó el caso y el trato procesal que dispensó a las decenas de víctimas y afectados. La sentencia de la sala de lo penal asegura que "en el presente sumario las víctimas han sido las grandes olvidadas durante la instrucción", denunciando la desorganización a la hora de estudiar la cantidad de víctimas y los perjuicios que sufrieron.

Los hechos del 17 de agosto dejaron un total de 16 víctimas mortales además de dos centenares de heridos que la Audiencia Nacional haya podido cuantificar, pero según la sentencia del caso el juez Fernando Andreu abrió una pieza para acumular heridos y otra para fallecidos aunque "su tramitación ha carecido de sistemática, impidiendo conocer el verdadero número de personas lesionadas en los distintos escenarios, así como determinar el alcance de los perjuicios sufridos".

La crítica es aún más dura cuando asegura la Audiencia Nacional que "faltan informes periciales forenses, tanto de lesionados extranjeros, como de residentes en España. Los treinta tomos de la pieza de lesionados se han tramitado de forma meramente acumulativa de denuncias, partes médicos, etc, mezclándose los de las distintas víctimas". En cuanto a los daños materiales, añade que "el olvido del juzgado ha sido absoluto, ningún ofrecimiento de acciones fuera del que se realizó por Mossos d’Esquadra en el atestado unido a la pieza de daños, ni se practicó tasación alguna".

Los jueces por tanto culpan a su compañero Andreu de un descontrol en la gestión de la cantidad de víctimas y afectados que se ha traducido en no poder saber cuántos heridos hubo realmente y cuántos perjuicios sufrieron. "Las víctimas merecen el reconocimiento de dicha condición que conlleva, además del resarcimiento económico por vía administrativa, el todavia más esencial derecho a la memoria histórica. Tienen derecho a conocer la verdad, por lo que tienen legitimación aun cuando no exista sanción penal al haber quedado extinguida la responsabilidad del o de los autores directos por su fallecimiento", explica la sentencia.

Indemnizaciones por la explosión de Alcanar

La sentencia, a la hora de estudiar la responsabilidad civil, establece un total de casi 420.000 euros en indemnizaciones para la treintena de personas afectadas de una u otra manera por las explosiones de la casa de Alcanar, la fábrica de explosivos de la célula terrorista: bomberos, Mossos d'Esquadra y también vecinos de la zona que sufren, algunos todavía a día de hoy, las secuelas de la deflagración. "De las indemnizaciones responderá directamente el Estado", explica la sentencia.

Los condenados no fueron juzgados por su posible relación con los atropellos masivos de Barcelona y Cambrils sino con la explosión de Alcanar y sus consecuencias y los planes fallidos de atentados, por lo que ellos no deben responder económicamente ante las víctimas de los dos atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils.

Testimonios desgarradores

Las víctimas de la explosión de Alcanar y de los atropellos masivos de Barcelona y Cambrils comparecieron en el juicio ante el tribunal para relatar lo que vieron y también las secuelas físicas y psicológicas que arrastran desde entonces. "Lo único que vi alrededor fue demasiada gente acostada en el suelo, y cuando me levanto veo el furgón que todavía va a Las Ramblas haciendo zigzag y llevándose peatones, quedé en shock solamente de ver lo que estaba pasando", relató una mujer que esquivó por centímetros la muerte.

📽 Juicio a los atentados de Barcelona y Cambrils



➡️ El duro testimonio de Francisco Javier Martínez, padre del niño de 3 años asesinado en Barcelona por los terroristas: "Mi madre lo tuvo abrazado diciendo \'no le pasa nada, solo tiene frío, si le calentamos se despierta\'" pic.twitter.com/Yad6DgiAxe — Cadena SER (@La_SER) November 13, 2020

Núria, que regentaba desde hace años un establecimiento de venta de flores, explicó que "no he podido regresar a mi puesto de trabajo, me pasé meses encerrada en casa y mi vida ha cambiado totalmente". Salvador, que también esquivó la furgoneta de Abouyaaqoub por poco, habló de "ansiedad, estrés, no saber si iba a volve a pasar... no puedo acercarme a sitios con mucho volumen de gente, me cuesta ir a trabajar", entre otros muchos testimonios.