El Gobierno obliga a Junqueras a estar seis años sin cometer delito o de lo contrario se anulará el indulto

El indulto es irreversible, según han explicado fuentes de la justicia, pero se establecen una condiciones para salvaguardar el buen fin de la medida de gracia. Condiciones de no cometer delitos graves entre tres y seis años, que son diferentes para cada uno de los condenados puesto que cada uno de ellos ha tenido una actitud distinta durante todo este tiempo. No todos tienen los mismos comportamientos y, en consecuencia, el tiempo que se ha fijado para que cada uno de los condenados no vuelva a cometer delitos varía.

El arrepentimiento, según aparece en los argumentos de los indultos, no es un requisito, pero en los informes individualizados para establecer cuánto tiempo deben permanecer con condicionalidad sí es un dato interesante a tener en cuenta, según los expedientes. Hay algunos que han exteriorizado su contumacia en la vía unilateral, otros han dicho lo contrario y, por tanto, los tiempos en los que obligatoriamente no podrán cometer delitos varían en cada caso.

En este sentido, el gobierno obliga a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, a estar seis años años sin cometer delitos graves. A Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cinco años, a Carme Forcadell y Raúl Romeva, cuatro años y a Dolors Basa, tres años.

Inhabilitación para los nueve

La decisión del Gobierno de mantener las penas de inhabilitación afecta a los nueve expedientes de indulto. Es decir, ninguno de ellos podrá ejercer cargo público hasta que no terminen de cumplir las penas accesorias de inhabilitación que les impuso el Tribunal Supremo, que quedan intactas.

El Gobierno indulta la pena que les queda a los imputados. Se trata, por tanto, de un indulto parcial y solo se refiere a la pena privativa de libertad, sin hacer referencia en absoluto a la pena de inhabilitación que se mantiene.

El indulto afecta a tres condenados menos

Se trata de un indulto parcial que afecta a nueves de los 12 condenados, ya que para tres de ellos, Meritxell Borrás, Santi Vila y Carles Mundó, la condena ya se ha cumplido y han pagado las multas. Por tanto, no son objeto del indulto.

El Ministerio de Justicia ha redactado una respuesta individualizada en cada uno de los expedientes que se estructura en tres partes: primero se muestran los antecedentes, los informes y las conductas que han seguido en prisión de cada uno de ellos, después se señala el marco jurídico en el que se desenvuelve el informe de indulto que alude especialmente a la doctrina de la sala tercera del Tribunal Supremo, que es quien podría revisarlo. En concreto, a la sentencia del 20 de noviembre de 2013 que avala la concesión de indultos, no solo por justicia y equidad sino también por otras consideraciones de interés general que avalan la clemencia.