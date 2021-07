El sorbete de limón de Karlos Arguiñano que se hace en solo dos minutos y causa furor este verano

El sorbete de limón no tiene por qué quedarse solo en el final de las comidas de las bodas y eventos especiales, también puede ser un postre perfecto para refrescarse a cualquier hora del día este verano. Y la bebida ideal para sorprender en las comidas familiares o de amigos. Por ello, el cocinero Karlos Arguiñano ha revelado en su programa de Antena 3 su receta de sorbete de limón al txakolí, perfecta para preparar en casa.

Con solo tres sencillos ingredientes y en menos de dos minutos el cocinero ha elaborado este tradicional postre al que ha aportado un toque muy especial con un vino de su tierra, del País Vasco, el vino blanco txakolí.

El sorbete de limón, la estrella de los eventos

Habitualmente el sorbete de limón se suele elaborar con cava o incluso con sidra, pero con el vino txakolí Arguiñano le ha dado un sabor especial y diferente a este postre ligero y refrescante del que se suele disfrutar entre plato y plato en las comidas y cenas de eventos especiales. ¿Quién no lo ha probado alguna vez en una boda?

Y por si no lo sabías, no es casualidad que sea la estrella entre comidas, y más las que son tan copiosas como los grandes eventos, ya que además de por su potencial sabor, una de las principales funciones que tiene el sorbete de limón es la de limpiar el paladar para poder disfrutar del cambio de sabores entre un plato y otro.

Cómo preparar el sorbete de limón de Karlos Arguiñano

Las propiedades que le aporta el limón son además beneficiosas para la digestión y tiene propiedades antioxidantes. Así que si hasta ahora todavía no has probado a hacer tu propio sorbete de limón en casa, con esta receta de Karlos Arguiñano no tendrás excusas, ni fuerza de voluntad para contenerte a hacerlo. Y por supuesto, es bajo en calorías.

Solo se necesitan tres ingredientes para su elaboración:

750 mililitros de helado de sorbete de limón

50 mililitros de nata líquida

185 mililitros de vino txakolí

Aunque como ha indicado el cocinero, si no tienes este tipo de vino blanco puedes utilizar cualquier otro, pero pierde la gracia de su receta original reinventada con un toque vasco.

Fácil y rápido de hacer

Es tan fácil y rápido como introducir los tres ingredientes en una batidora durante unos segundos, hasta que el sorbete de limón esté completamente ligado. Para terminar, se coloca en un vaso, si puede ser de tamaño alargado, y como decoración, el cocinero ha sugerido adornar con unas tiras de cáscara de limón y unas hojas de menta, que le darán un toque más al sabor final de nuestro postre.

Como ves lo tendrás listo en menos de dos minutos, por lo que puedes conquistar a los invitados de tus comidas especiales este verano con este refrescante sorbete de limón, receta de Karlos Arguiñano.