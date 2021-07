Cómo hacer el mejor chuletón al punto: consejos para que la carne quede perfecta.

Carne muy hecha, carne poco hecha, carne al punto... Cada cual tiene sus gustos y preferencias respecto al punto de cocción perfecto que debe de tener la carne a la hora de servirla a la mesa, aunque el debate sobre si es mejor muy hecha o poco hecha trae muchos quebraderos de cabeza entre los amantes de la carne.

Al final, que esté "al punto" es, no solo lo ideal, sino el encuentro entre los adeptos a estos dos extremos del preparado de la carne. Pero, ¿sabemos preparar la carne en su punto perfecto? Una de las piezas de carne más complicadas de hacer para que ni se pase ni se quede corto su cocinado es el chuletón. Pero si sigues los consejos adecuados conseguirás sorprender hasta al paladar más exigente.

Consejos a tener en cuenta antes de empezar

¡Qué viva la cocina!, el canal de recetas de YouTube, ha explicado en uno de sus vídeos cual es el proceso y los consejos que hay que seguir si se quiere conseguir el perfecto chuletón al punto, ya que, el grosor de su carne, hace que no sea tan fácil como parece conseguir que su interior quede bien cocinado.

Como explican, lo más importante es, evidentemente, la calidad de la carne. De ello dependerá prácticamente en su totalidad que disfrutes del sabor del plato que vas a cocinar, ya que cuanto mayor sea su calidad mejor se cocinará y más sabroso quedará.

Cómo conseguir el mejor chuletón al punto

Una vez vayamos a colocarlo en la sartén hay que tener tres condiciones en cuenta, una es que no hay que echar aceite, ya que con la grasa que suelta el chuletón es más que suficiente para que se cocine. La otra es que no se le debe echar sal porque sino cerrará los poros y los jugos tienden a salirse. Y por último, no debes echar a la sartén la pieza de carne hasta que realmente esté el fuego (que se debe poner en su máxima potencia) totalmente caliente. Como explican en el vídeo, hasta que al echarlo se escuche el sonido que indica que realmente está cocinándose.

Seguidamente se añade a la sartén o plancha, se dejará durante aproximadamente un minuto cocinando por cada cara, hasta que estén lo suficientemente tostadas por fuera. Después se dejará reposando en un plato, y ahí es donde le añadiremos sal y se dejará que la sartén vuelva a enfriarse.

El tiempo que debes cocinarlo dependiendo del gusto

Después se vuelve a calentar con los jugos que ha dejado el sellado de la carne pero esta vez a fuego medio, y se vuelve a colocar el chuletón durante unos 3 minutos por una cara, y otros tantos por la otra. El cocinero indica que, para que la carne quede poco echa se hará durante este tiempo, pero si se quiere al punto serán durante 5 minutos. Y para los que les guste muy hecho, el tiempo por cada cara será de 8 minutos a fuego medio. Eso sí, recomienda que cuanto más cocinado lo quieras debes ir reduciendo el fuego, que sea inversamente proporcional, porque sino la parte exterior terminará "carbonizándose".

Una vez cocinado al gusto se coloca en una tabla de cocina, se le añade un toque de sal gorda y se corta en trozos para poder disfrutar de su sabor y del color que habrá dejado su interior, que, como explica el cocinero del canal de YouTube, tendrá que tener tres colores diferentes, es decir, tres capas. A esto se refiere a que la parte externa deberá quedar hecha y más crujiente, luego se verá una capa cocinada y el interior con un toque rosa. Así sabremos que el chuletón se ha cocinado bien y está al punto.