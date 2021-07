Cuidado si tienes estas apps instaladas porque WhatsApp podría eliminar tu cuenta

Facebook, propietaria de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, ha avisado de que bloqueará de forma indefinida a todas aquellas cuentas de los usuarios que utilicen una serie de aplicaciones en su teléfono y que interfieran con WhatsApp. Se trata de aplicaciones de terceros y no relacionadas con la aplicación de la matriz de Facebook y que han decidido poner coto.

Son todas aquellas aplicaciones Third Party (aplicaciones de terceros que no son desarrolladas por WhatsApp) que ofrecen versiones alternativas a la oficial pero con ciertos complementos que, además de ofrecer más características, también provocan mayor vulneración y son más peligrosas.

Estas son las aplicaciones prohibidas según Facebook

No se permitirá utilizar las aplicaciones WhatsApp Plus, GB WhatsApp o todas aquellas versiones que adulteren la aplicación oficial. Pero las dos primeras mencionadas son las que más uso común tienen entre la comunidad de la piratería.

Según Facebook "son aplicaciones desarrolladas por terceros que violan las condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

"Si has recibido un mensaje dentro de la aplicación que indica que tu cuenta está 'Temporalmente baneada', esto significa que probablemente estás usando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si no cambias a la app oficial después de ser baneado temporalmente, tu cuenta podría ser baneada permanentemente para usar WhatsApp", explican en el comunicado.

GB WhatsApp

Entre los cambios de GB WhatsApp, por ejemplo, destacan las auto-respuestas, el Out of Office, enviar más de diez fotos a la vez, ocultar los ticks azules de verificación de lectura sin que nadie pueda ver el estado y otros tantos beneficios que la aplicación original no ofrece.

De hecho, no es la primera vez que WhatsApp avisa de que terminaría con las cuentas que utilicen este tipo de variantes. Muchos usuarios ya se han encontrado con el mensaje de 'cuenta suspendida temporalmente'. Aunque tiene solución, cambiando la aplicación por la oficial, sí hay casos en los que la cuenta ha sido suspendida definitivamente.