El PP condena "sin ambages" la dictadura franquista dos días después de la polémica del exministro Camuñas

El portavoz popular en la Cámara Alta y senador por Castilla y León, Javier Maroto, ha asegurado que el PP "condena la dictadura franquista sin ambages, igual que la de Pinochet, la de Cuba o Venezuela", y ha desvinculado a su partido de las opiniones del exministro de la UCD Ignacio Camuñas sobre el pronunciamiento militar de Franco.

Camuñas afirmó el lunes en un acto del PP convocado en Ávila, en presencia del líder del partido, Pablo Casado, que la Guerra Civil fue consecuencia del Gobierno de la II República y por ello el alzamiento militar "no fue un golpe de Estado" sino "un fracaso de todos los españoles".

Dos días después

El PP no había hecho referencia a estas polémicas palabras hasta este miércoles, dos días después de lo dicho por Camuñas. Maroto ha explicado en una entrevista en RNE que a este tipo de convocatorias acuden personas que no son del partido, las cuales pueden verter las opiniones que quieran, pero él ha dejado claro que su partido "condena la violencia como herramienta para imponer cualquier régimen totalitario", como lleva haciendo 20 años atrás. En este sentido, ha añadido que el PP "no es como la izquierda, que condena solo algunas dictaduras", y reprueba todas "las de ahora, y las de antes".

El líder del partido, Pablo Casado, no se ha referido abiertamente a esta polémica ni siquiera hoy, en su discurso ante la Junta Directiva Nacional de la formación. Se ha limitado a señalar que el PP está "ya en condiciones de volver a ganar las elecciones generales".

Mejor olvidar

Según el exministro de Suárez, "fue un enfrentamiento brutal de dos sectores de los españoles y se saldó con los daños propios de los que es una guerra civil". "Es mejor olvidar y no seguir hurgando y decir poco menos que la derecha es la culpable".

Camuñas llamó a "responder a la izquierda": "Si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal y la República fue un fracaso que nos llevó al enfrentamiento entre los españoles. Es mejor que olvidemos o que lo dejemos en el terreno de los historiadores".

La primera medida

Ignacio Camuñas también reclamó a Casado que cuando llegue a presidente del Gobierno "la primera medida que tome sea acabar con la ley de Memoria Histórica porque es un ataque frontal a la concordia y a la Constitución".

De hecho, el presidente del PP avanzó que su formación ya tiene redactada la ley de Concordia que sustituirá a la actual de Memoria Histórica o la de Memoria Democrática, de llegar su formación a la Moncloa.