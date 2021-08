Fichajes con historia: Frédéric Kanouté, la llegada a Sevilla del mayor goleador que ha dado la mano de Monchi

Verano de reconstrucción el que vivió el Sevilla FC allá por el 2005. Los hispalenses, con la ilusión de vuelta en cotas europeas después de unos cursos difíciles (con paso incluso por la categoría de plata) se veían necesitados de sumar nuevos ídolos tras las sonadas salidas de hombres fuertes como Júlio Baptista o Joaquín Caparrós, arquitecto de este equipo desde el banquillo. Tocó encomendarse entonces a un Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' que empezó a labrarse su fama de 'cazatalentos' nato con fichajes como el de Frédéric Kanouté, leyenda del club ya retirada que aterrizó en la capital andaluza hace ya 16 años, cumplidos este 17 de agosto.

Por delante se presentaba la difícil tarea de firmar una transición dulce que intentase al menos mantener el listón. Sin Caparrós, el elegido para asumir el relevo fue Juande Ramos. Y con ausencias notables en plantilla como Júlio Baptista, Darío Silva, Antoñito o Esteban, fue el momento preciso de tirar de la agenda del director deportivo para moverse en el mercado e intentar dar con el clavo.

La operación de un Kanouté que acabó siendo protagonista abriendo paso a una nueva dimensión exitosa del Sevilla, sin embargo, no partía como la predilecta entre las opciones sevillistas. El delantero tenía ya 28 años y un último lustro en su currículum en la Premier League como un asiduo en las alineaciones de West Ham y Tottenham, aunque sin terminar de explotar todo su potencial. Cuenta el propio Monchi en la ESPN que su primer contacto fue por el brasileño Fred, aunque la falta de un acuerdo tras un viaje fallido propició que de camino a casa se cerrara un movimiento por el maliense que a la postre sería histórico.

Dudas de inicio

La historia de amor entre Frédéric Kanouté y el Sevilla FC no resultó ni mucho menos a primera vista. La adaptación fue complicada, los registros sobre el terreno de juego no acompañaban y el disgusto del futbolista llevó incluso a pedir una salida lo más pronto posible. Esta petición, como pueden congratularse ahora ambas partes, no salió adelante y Juande Ramos terminó teniendo un rol fundamental para que el ariete fuera ganando confianza a la par que su estreno goleador tenía lugar, demorado en una larga espera hasta diciembre.

"Al principio me costó un poco acostumbrarme a cómo era la gente aquí. Llamé a Monchi para decirle que teníamos que buscar una solución, pero hablamos y todo el mundo sabe lo que pasó después", recordaba el africano en la web oficial del Sevilla el pasado 2020.

Frédéric Kanouté celebra un gol con el Sevilla FC / Getty Images

A partir de este punto crítico, la magia de Kanouté comenzó a brillar hasta ser partícipe y protagonista en los torneos que pusieron fin a más de medio siglo sevillista atravesando un desierto sin títulos. Su espigada estatura (1,92m) no suponía más que un recurso por la vía aérea para un gigantón con un pie envidiable que se repartía los papeles de rematador con los de enganche y creador de juego ofensivo.

Los números que sustentan un mito

De sus botas nació gran parte de la artillería que permitió al Sevilla coronarse bicampeón de la Copa de la UEFA en 2006 y 2007, emprendiendo un idilio con la competición que todavía perdura. También pudo alzar dos Copas del Rey o las únicas dos Supercopas en las vitrinas del club: una de Europa y otra de España.

En lo personal, su legado ha acabado pasando por encima de cualquier otro 'ojito derecho' de Monchi. Ya es con mucha diferencia el extranjero que más partidos ha defendido el escudo nervionense (284) y también el que más tantos oficiales ha marcado (131). Además, en esta última faceta solamente se ve superado en el global por las estrellas de los años 40.

Bandera de una generación que vino en 2005 con caras nuevas directas a hacer historia. Al mismo tiempo se incorporaron hombres como Javier Saviola, Andrés Palop, Enzo Maresca y también el 'killer' con quien formó una dupla letal en los seis cursos en los que coincidieron: Luís Fabiano.

Ejemplo dentro y fuera del campo

Frédéric Kanouté salió del Ramón Sánchez-Pizjuán consciente de haber marcado una época y con el cariño unánime de la afición. A esta misma grada pudo brindarle un último tanto en su despedida a la Liga española como local, en la que desplegó un sentido mensaje de "GRACIAS" en su camiseta interior mientras una atronadora ovación impedía escuchar nada más.

Su nuevo destino en 2012 fue el fútbol chino, donde dio sus últimos destellos de calidad antes de centrarse en un proyecto solidario iniciado ya cuando era futbolista. La Fundación Kanouté permanece a la orden del día con el objetivo de dotar de unas condiciones de vida dignas a los menores de Mali, país del que es uno de sus mayores valores a pesar de haber nacido en Francia.