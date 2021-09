'Soy una pringada' pide perdón por sus declaraciones con Rufián sobre "matar" a Vox

La creadora Esty Quesada, conocida en las redes y plataformas como 'Soy una pringada', desató la polémica hace unos días por su entrevista con Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, en su programa de Youtube La fábrica de Rufián, donde charla con diversas personalidades. Uno de los temas que protagonizó la conversación fue el colectivo LGTBIQ+ y la violencia que está sufriendo, algo que está siendo cada vez mayor recientemente. Preguntada por qué se debería hacer, afirmó: "Deberíamos comprar armas, cócteles molotov y ‘pum’, porque es lo que están haciendo con nosotros". Sin embargo, ese tono no concluyó, y al ser cuestionada sobre qué hacer con Vox, respondió: "“Matar. ¿Está mal matar? A veces sí, a veces no. Pero es que yo ya veo que o nosotros matamos o nos matan a nosotros".

Estas palabras han generado un enorme revuelo y la creadora ha acabado pidiendo perdón por sus declaraciones en su cuenta de Instagram. "Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave humor, pero quizás esta situación no lo requería", explica.

Las disculpas de 'Soy una pringada' por sus palabras sobre Vox

"Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos al colectivo LGBT (al que pertenezco). No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación", prosigue.

Así, pasa a pedir perdón para intentar zanjar el tema: "Por eso pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido". En cualquier caso, el programa ya ha eliminado el vídeo de Youtube y no se puede ver. "Mi programa no es un debate, sino un espacio de entrevistas. Soy el espejo del personaje. Evidentemente, no comparto y condeno las palabras de Esty Quesada", expresó Rufián en el programa 'La Sexta Noche'.

La youtuber @soyunapringada_ afirma que hay que "matar" a Vox en una entrevista con Rufián. @gabrielrufian: "Mi programa no es un debate, sólo hago entrevistas. Condeno las palabras de Esty Quesada contra Vox" #L6Ncuentasreales pic.twitter.com/cu86nkUUCU — laSextaNoche (@SextaNocheTV) September 4, 2021

"El mayor odio que ejerce Esty Quesada es hacia ella, conviene recordar al personaje. Es un espacio de libertad para personajes muy bestias. Me limité a hacer las preguntas. Su base es el humor negro", opinó también el político.

Vox amenazó con poner una denuncia

El pasado sábado, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, catalogó las opiniones vertidas sobre su partido como palabras "de una gravedad extrema", asegurando también que iban a tomar medidas. Señaló a Rufián por "haberlo publicado" y "no haberlo editado o cortado". "Vamos a iniciar acciones legales contra los responsables de esas amenazas y creemos que el señor Rufián debe rectificar", aseguró.

Por su parte, Ciudadanos se sumó a la condena de las declaraciones. "Estas son palabras de odio e incitando a la violencia contra las personas de Vox. Y Rufián ni se inmuta. Los mismos que quieren prohibir los piropos a las mujeres por la calle seguro que defienden que se puedan soltar estas barbaridades con total tranquilidad", escribió Inés Arrimadas, la líder del partido, en Twitter.

Estas son palabras de odio e incitando a la violencia contra las personas de Vox. Y Rufián ni se inmuta. Los mismos que quieren prohibir los piropos a las mujeres por la calle seguro que defienden que se puedan soltar estas barbaridades con total tranquilidad👇 pic.twitter.com/cnkHkk29ET — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) September 3, 2021

"Nuestra condena y más absoluto repudio a estas palabras de odio e incitación a la violencia contra Vox realizadas en el “programa” del diputado de ERC Gabriel Rufián. Es una vergüenza que se dé altavoz a este tipo de barbaridades. Los demócratas siempre lo denunciaremos", añadía el partido en su perfil de la red social.