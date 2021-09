Laporta: "Estoy tan dolido e indignado como todos vosotros, os pido paciencia"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha publicado un vídeo en su redes sociales dando la cara tras la derrota de este martes por 0-3 ante el Bayern de Múnich en el Camp Nou. "Estoy tan dolido e indignado como todos vosotros, os pido paciencia y que sigáis dando apoyo al equipo", ha explicado.

Laporta ha señalado que "lo que está pasando es uno de los escenarios" que su junta directiva contemplaba. Asimismo ha pedido "un margen de confianza" hacia el club y los que actualmente están dirigiéndolo. "Lo necesitamos, pero no tengáis ninguna duda de que lo arreglaremos", ha añadido.

La derrota del Barcelona ante el Bayern de Múnich ha dejado al equipo más tocado. A las salidas de Messi y Griezmann llegan las bajas de jugadores como Braithwaite, Pedri y Jodri Alba, y sobre todo la imagen que la plantilla dejó ante los ojos del mundo. Han sido muchos los que se han pronunciado ante el partido del martes, por ejemplo el exfutbolista y Balón de Oro, Luis Suárez Miramontes. "Me dieron una impresión de un equipo sin sin alma y sin ganas. Han salido derrotados al terreno de juego. La verdad es que eso en un equipo como el Barcelona no lo puedo hacer. Puedes perder por tres goles, por cuatro o por cinco, pero tienes que morder, jugar, luchar y no dar esa sensación de pobreza y de cosas que no la da a veces ni un equipo pequeñito", ha destacado en 'SER Deportivos.

Otra de las voces que han hablado en estas últimas horas es la del madridista José María Gutiérrez 'Guti': "Como madridista disfruto cuando el Barcelona pierde. Le vi temeroso, difícil de reconocer en su casa, donde siempre ha sido atrevido y ha querido el balón. Creo que la línea de cinco hizo que se metieran más atrás y dejaran el balón al Bayern. Para mí fue una sorpresa, no por el resultado, sino por cómo se comportó el club en su casa".

Lo que está claro es que la relación entre Koeman y Laporta empieza a romperse. "Lo de Koeman y Laporta no es un divorcio, es un matrimonio de conveniencia", decía Manu Carreño en su opinión en 'El Larguero'después de la derrota azulgrana. "Todo esto, señor Laporta, no ayuda al FC Barcelona. Debe ser muy duro tener a un entrenador como Koeman en el que no crees y no tener dinero para echarlo. Está jugando a ver si Koeman tira la toalla para que se vaya y no pagarle la indemnización, y eso creo que no es honesto (...) Los jugadores saben que en el banquillo hay un cadáver deportivamente hablando", añadió. En el programa nocturno de la SER también hubo críticas a la gestión de la directiva. "El CV de Laporta es no retener a Messi, regalar a Griezmann y debilitar a su entrenador", dijo Julio Pulido.