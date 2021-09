Última hora en directo del volcán de La Palma: los vecinos recogen enseres gracias al lento avance de la lava

Carlos G. Cano

Yomaira, vecina de Todoque, entrevistada en Hora 25 por Aimar Bretos: "Están siendo horas horribles. Lo hemos estado pasando bastante mal. El domingo estaba trabajando cuando me llamó mi hija llorando y me dijo que había explotado: 'Mami, mami, mami'... La verdad es que impresiona. Es horrible. Estaba prohibido, pero ayer me colé por un callejón y me metí para recoger algunas cosas: comida, ropa... Quiero agradecer a los que nos están ayudando porque estar allí y escuchar el estruendo del volcán es horrible. Nosotros nos fuimos de allí sin nada porque, en principio, Todoque no iba a ser una zona afectada. En ese momento solo piensas en irte. Hoy sí hemos podido recoger los televisores y algunas fotos. Para explicárselo a tu hija hay que tragar saliva porque puede que cuando volvamos la casa no esté. Pero lo importante es la familia, estar todos juntos".