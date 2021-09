La milagrosa rutina de Lewandowski: de empezar a comer por el postre a no tener luz azul en la habitación

Cada año que pasa, Robert Lewandowski, delantero del Bayern de Múnich, sigue mejorando por imposible que parezca. El delantero polaco, que acaba de cumplir 33 años, está en el zenit de su carrera si hablamos de números y de su físico. Sin ir más lejos, en la temporada pasada marcó 41 goles en la Bundesliga y superó el récord que tenía Gerd Müller desde hacía 70 años. De hecho, Lewandowski recibió la Bota de Oro esta semana superando a Cristiano y Messi, así como a las estrellas emergentes como Mbappé y Haaland.

El nombre de Lewandowski siempre aparece en las quinielas para llevarse el Balón de Oro, pero él lo tiene claro: "Compito conmigo mismo, no con Messi y Cristiano". "Mi experiencia es valiosa. Físicamente me siento bien. Mis exámenes (médicos) son óptimos. Eso quiere decir que mi cuerpo me permite jugar todavía algunos años a este nivel", respondió cuando le preguntaron por su edad en la gala donde recibió el galardón como máximo goleador de las grandes ligas. Para que el polaco esté en este momento tan óptimo, mucho tiene que ver la influencia de su mujer.

En una entrevista concedida a la DFL alemana, Lewandowski explicó cómo ha influido su mujer en su estado de forma, sobre todo en cuanto a la dieta y en sus entrenamientos. Por ejemplo, el '9' del Bayern no consume lactosa ni harina de trigo, y que empieza las comidas por el postre. Además, la rutina que tiene en su día a día es muy importante, sobre todo a la hora de dormir donde mantiene una temperatura concreta en la habitación, así como el olor. No tener luz azul ni ver la televisión es clave.

"Todo empezó hace unos diez años. Pensé que todo estaba bien, que no era una gran molestia. Empezamos con pequeñas cosas, como con la dieta, también con sesiones de entrenamiento específicas fuera del fútbol. Y luego, uno o dos meses después, ya veía los primeros pequeños efectos", relató Lewandowski. "Luego seguíamos paso a paso con algo nuevo. Eran cosas pequeñas pero muy importantes. Cuando tenía 20 o 21 años, siempre desayunaba con leche normal y copos de maíz. Luego, en los entrenamientos, siempre estaba un poco vacío, un poco cansado. Estaba delgado, con un poco de músculo, lo normal, pero nunca pensé que la comida pudiera influir en la forma de extraer la energía de tu cuerpo", ha añadido.

El delantero explicó que con esta rutina podía recuperarse rapidamente y así trabajar más duro en el entrenamiento: "No puedes esperar que cambie completamente tu mundo en una semana o un mes. Necesitas tiempo y paciencia. Siempre encontramos algo nuevo. Cuando llegaba a casa después de los partidos, siempre hablaba con mi mujer de lo que podía mejorar, de lo que pasaba. Siempre fui alguien que quería intentar resolver los problemas por sí mismo. Luego intenté hablar con mi mujer. Tener hijos me hizo más abierto como persona. Entonces vi muchas cosas en las que simplemente puedo ayudarme a mí mismo hablando, explicando dónde funcionan o no las cosas".