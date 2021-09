Los primeros resultados dan a los socialdemócratas una ventaja de apenas dos puntos porcentuales sobre los conservadores (26%-24%). Los Verdes obtienen el mejor resultado de su historia y se convierten en la tercera fuerza política de Alemania (15%) pero teniendo en cuenta el mal resultado de la izquierda (Die Linke ronda el 5% y peligra su entrada en el parlamento), el cuarto partido más votado se convierte en pieza imprescindible: nadie podrá formar una coalición sin el apoyo de los liberales del FDP, que se quedan con menos del 12% de los votos.

Con este escenario, tanto Olaf Scholz (SPD) como Armin Laschet (CDU/CSU) pueden convertirse en canciller, y en Alemania no hay ninguna ley que dé prioridad al partido más votado a la hora de intentar conseguir el apoyo del parlamento. En la ronda de los elefantes, ese edificante encuentro que mantienen los candidatos de los principales partidos en la televisión pública alemana la misma noche electoral sin que siquiera se conozcan los resultados definitivos, el líder liberal Christian Lindner ha propuesto a la candidata ecologista Annalena Baerbock alcanzar un acuerdo entre ambas formaciones antes de escuchar a las opciones más votadas.

Diferencias ideológicas

Curiosamente ese pacto puede resultar el más complicado, por las diferencias ideológicas y porque en Alemania conservadores y socialdemócratas han gobernado en coalición en varias de las últimas legislaturas. De hecho, lo estaban haciendo hasta ahora, aunque durante la campaña desde ambas formaciones se ha descartado esa opción.

Armin Laschet, candidato por la CDU. / Carsten Koall (Getty Images)

El mensaje de Lindner refleja el hecho de que en la práctica solo hay dos coaliciones realistas; en las dos tienen que estar ecologistas y liberales, en este orden si tenemos en cuenta los resultados; y la única diferencia, pero la más importante, es si gobiernan con socialdemócratas (coalición semáforo por el color de los partidos) o con conservadores (coalición Jamaica por la misma razón). Hace 4 años Lindner dijo no a esta última opción, lo que anima a pensar que esta vez, aunque su programa esté más cercano al de la CDU, demostrará tener cintura suficiente para facilitar si es necesario un gobierno del SPD.

Los peores resultados de los conservadores

A favor de esa opción está el hecho de que los socialdemócratas hayan recuperado un 5% de votos y los conservadores hayan obtenido los peores resultados de su historia, con una caída del 8%. Además, Los Verdes parecen más inclinados a este pacto, como se ha podido comprobar durante la campaña y pareció evidente en el último debate electoral entre los candidatos.

En todo caso, lo normal es que a partir de este lunes arranque una larga y complicada negociación en un país en el que los acuerdos de coalición se redactan con máxima atención hasta en los detalles más pequeños. En 2017 este proceso llevó casi seis meses. Tras la retirada del FdP, y la inédita llamada al orden del presidente de la república, se renovó una gran coalición (SPD - CDU/CSU) que volvió a situar a Merkel en la Cancillería.

Merkel seguirán en funciones

Mientras no haya pacto, Angela Merkel seguirá siendo la canciller en funciones. Y si cuando lo haya, Olaf Scholz se convierte en su sucesor, por lo menos en parte lo será gracias a que muchos votantes han visto en él al candidato más parecido a Merkel, aunque él no fuera la opción de la CDU. No en vano ha sido su vicecanciller y ministro de Finanzas.

En el fondo, salvo para la CDU que está por ver cómo encaja un golpe brutal, será un poco como si Merkel se hubiera vuelto a presentar… La CDU llora; el SPD celebra; pero en el corazón de muchos alemanes sigue ganando Merkel.