La jugada que está dando la vuelta al mundo: Luis Díaz se marchó de dos con un regate inverosímil

Los parones de selecciones, aunque corten el ritmo del fútbol de clubes y desesperen a más de un aficionado, siempre dejan momentos para el recuerdo. Esas joyas, si bien muchas veces están en los partidos más entretenidos, pueden aparecer en los encuentros más insospechados. En el empate a cero entre Brasil y Colombia de los clasificatorios al Mundial de Qatar, Luis Díaz, extremo de la Selección Colombiana, regaló a los espectadores una de las mejores jugadas de su carrera.

El colombiano de 24 años es ya una de las sensaciones del combinado cafetero, siendo uno de los jugadores que más se cuelan en las listas de ojeadores de clubes europeos. Su desborde, una de sus grandes armas, quedó patente en los compases finales del encuentro ante Brasil, marchándose Marquinhos y Fred con un movimiento que roza lo inverosímil.

Su club, el FC Porto, no ha dudado en compartir el vídeo para mostrar la habilidad de lo que parece que será su próximo gran ingreso en materia de fichajes, llegando a tasarlo en cifras que están muy por encima de los 25 millones de euros de valor de mercado que marca el reputado portal Transfermarkt. No es para menos, ya que lleva seis goles y una asistencia en ocho partidos en la Liga Portuguesa esta temporada. Y, viendo lo que es capaz de hacer con el balón en los pies, no es de extrañar que esa cifra aumente más aún por su espectacularidad.