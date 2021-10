Agüero: "Cuando volví al barrio, pregunté por mis amigos, uno estaba muerto, otro preso... chicos de 15 años"

El delantero argentino, Sergio 'Kun' Agüero, está cerca de su debut oficial con el Barcelona, club al que llegó este verano tras diez temporadas vistiendo la camiseta del Manchester City. Su fichaje quedó empañado con la marcha de Leo Messi, íntimo amigo, y posteriormente con una lesión en el gemelo que le dejó fuera de los planes de Ronald Koeman desde principio del curso. "Llegué con la expectativa de jugar con Leo y de que se armara un buen equipo, que era lo que el club trataba de hacer. Cuando me llamaron pensé: 'Me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda'", ha destacado en una entrevista en el diario 'El País'.

Agüero, que ha asegurado que se quedó en "shock" con la marcha de Messi, ha asegurado que no se arrepiente para nada de haber fichado por el club catalán: "¿Qué jugador no quiere estar en el Barça? Yo te diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barça esté bien o mal". Las horas de la marcha del '10' del FC Barcelona fueron cruciales y el ex del Atlético y City estuvo con él en su casa. El ariete, que podrá debutar en partido oficial con el Barça este domingo ante el Valencia, ya ha marcado su primer gol de azulgrana en un entrenamiento con 'partidillo' ante el Cornellà. "Solo te puedes considerar titular cuando haces las cosas bien y ayudas al equipo. Si no, no. Y eso es en lo que pienso. En ayudar al equipo con algún gol cada vez que me toque jugar. Más allá de los cambios que pasaron, que entre ellos está la salida de Leo", ha señalado.

Su barrio de la infancia

Agüero, como otros tantos, empezó en un barrio humilde de Argentina, Los Eucaliptus, en Quilmes. Su padre fue el que más le involucró en el mundo del fútbol y gracias a él, y un contacto que tenía en Independiente. Su padre, en muchas ocasiones le prohibía jugar a la pelota: "Lo hacía porque se daba cuenta de que yo tenía mucha calidad y que sacaba mucha diferencia. Quería meterme en la cabeza que me encantara el fútbol. Cada vez que me prohibía jugar, a mí más me gustaba jugar a la pelota, más quería ir a entrenar. Hoy cambió mucho todo". Ahora, para Agüero, los jóvenes no tienen ese mismo respeto hacia entrenadores y mayores. "Se ofenden cuando les decís que jugaron mal. Y hasta les baja la moral. Es increíble", ha añadido..

"Tienes que tener talento, sí. Y suerte. Mucha suerte. Necesitas a alguien que te ayude. Yo tenía a mi viejo, que conocía una persona que trabajaba en Independiente. Y todos los años le iba a romper las pelotas para que me hicieran una prueba. Si no hubiese sido por él, no hubiese llegado. He hablado con otros chicos, como Carlos Tévez, y todos vivieron una situación similar", ha explicado mientras ha subrayado las diferencias que hay entre los chicos de barrios pobres y los que viven en grandes ciudades. "Cuando pasé a Independiente, el club me mandó a un colegio privado. Tenía 12 años. En el privado estaban haciendo divisiones de tres cifras y yo en el público hacía de una. Imagínese la diferencia. No estaba capacitado para estar ahí. Y me empecé a sentir mal. Es una lástima que se tenga que recurrir a colegios privados", ha continuado.

Cuando empezó a jugar en Independiente, con tan solo 15 años, regresó al que fue su barrio. "Cuando pregunté por los chicos con los que me juntaba, uno estaba muerto, el otro preso, a otro lo buscaba la policía. Chicos de 15 años", ha señalado.

Balón de Oro

Leo Messi y él han compartido mucho tiempo de charla, como amigos y como compañeros de la Selección argentina con la que levantaron este verano la Copa América. "Me dijo que para tener chances de ganar el Balón de Oro tenía que ganar la Champions. Y tiene razón. Es importante también el tema de copas con las selecciones. Mire el caso de Cannavaro, por ejemplo, cuando ganó el Mundial en 2006. Jugué grandes temporadas, metí muchos goles y gané muchos títulos, pero no estaba en la final de la Champions. Y, justamente, el año pasado cuando llegamos a la final, tuve el problema de la rodilla, la COVID y las diferentes lesiones".

Agüero nunca tuvo problemas con Guardiola, ni cuando Gabriel Jesús ocupó su puesto, ni en los primeros años del técnico en Manchester, aunque sí ha admitido que tuvieron un período de "tanteo". "Gabriel Jesús se lesionó en un partido contra el Bournemouth. No había delanteros y me tocó jugar. En esos tres meses metí 20 goles. Le di a Pep la confianza que necesitaba", ha explicado. El argentino ahora también dedica su tiempo libre a ser 'streamer' en Twitch y ha explicado las diferencias del público en sus vídeos y en el campo donde se defiende "a muerte". "En la cancha, la gente viene a ver lo que hice toda mi vida. No hablo, juego".

La muerte de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona le pilló de cerca, ya que fue pareja de su hija Gianinna. "Tenía partido de Champions ese día. Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces. Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín [su hijo de 12 años]. Me acuerdo hasta lo que le pregunté. '¿Es verdad o no?', le escribí. Me contestó que sí", ha relatado. Agüero dejó ir a Benja a la casa Rosada para despedirse de su abuelo: "Me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles".