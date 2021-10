"El título de nutricionista lo ha sacado en la tómbola": el nuevo vídeo de 'Masterchef' que incendia Twitter

La emisión de esta semana del programa de TVE 'Masterchef', ha generado cientos de comentarios y polémica en Twitter tras la visita al programa de una exconcursante que promocionaba una línea de productos. Los usuarios han comentado en Twitter que podría tratarse de un caso de publicidad encubierta y han señalado que los productos que pretende vender podrían ser nocivos para la salud.

La polémica ha surgido después de que el programa publicase, a través de su cuenta de Twitter, un vídeo en el que Amelia, exconcursante del programa, visitaba las cocinas del plató y anunciaba su nueva línea de productos.

"Cuando salí de 'Masterchef' quería hacer algo. Aprovechando mi formación de farmacéutica y nutricionista voy a sacar una línea de productos que me definan. He sacado unas cremas macrobióticas que representan las cinco comidas del día. Cada una tiene su función: antienvejecimiento, antiinflamatorias... y luego una línea para deportistas", asegura en el vídeo la exconcursante.

Tras presentar la línea de productos y mientras señala las cremas que contiene cada oferta, asegura que, con ellas, se pueden hacer todas las comidas del día. "Esto es para un día. Solo con esto para el todo el día, pero es muy saciante", afirma. Además, Amelia indica cómo se pueden obtener esos productos: "Esto se compra online en toda España y te lo mandan a casa", dice, dando después el nombre de su página web.

Los usuarios de Twitter no han tardado en responder por dos motivos que han generado controversia en la red social. Por un lado, han señalado al programa por presuntamente hacer "publicidad encubierta" mientras que han criticado también el tipo de producto que se refleja en el vídeo.

"La televisión pública no debería fomentar la pseudociencia en ninguno de sus programas, sin excusas. No sé cuántas falacias por minuto van en este vídeo", ha señalado un usuario.

"M de mierda, no de maravilloso. Y no mierda por los productos en sí, sino por promoverlos para sustituir una semana de comidas. Publicidad encubierta y engañosa. Esto es un ejemplo de mensajes que generan conductas de riesgo y dañan nuestra salud y la relación con la comida", ha comentado otra.

"Mas allá de la publicidad encubierta que esto supone, lo que promociona esta chica no es sano. ¿Cómo vas a dar cero hidratos a un deportista? Por no hablar de los efectos de sus potajes sin evidencia científica... Una televisión pública no puede estar para esto", ha argumentado uno de los usuarios molestos.

La polémica que se ha creado en las redes tras el vídeo ha supuesto que sobre el programa vuelvan a circular teorías acerca de la publicidad encubierta. Los usuarios en redes han comentado que esta podría tratarse de una situación de este tipo dentro del programa.

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a Televisión Española con más de 200.000 euros a comienzos de 2017. El motivo que esgrimió el organismo fue que la cadena de televisión emitió publicidad encubierta de unas bodegas, lo cual está no está permitido, tal como recoge la Ley General de la Comunicación Audiovisual.