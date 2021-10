David Muñoz revela que Diverxo también sufrió un robo de botellas de vino de gama alta

El robo en la bodega del restaurante Atrio no ha sido un caso excepcional. En una entrevista concedida al programa Tot És Comèdia, de SER Catalunya, el cocinero David Muñoz ha reconocido que él mismo fue víctima de otro robo hace algo más de dos años. Un hecho del que no había hablado hasta ahora, pero que el chef conecta con lo sucedido este semana en el restaurante de José Polo y Toño Pérez.

"Nos robaron en la bodega de Diverxo justo antes de la pandemia", ha explicado el chef madrileño. "Por lo que estuve hablando con Toño ayer, al parecer son unas mafias de fuera de España perfectamente organizadas, que saben qué quieren robar y dónde hacerlo. Nos robaron cosas muy caras y difíciles de conseguir".

Miguel Ángel Millán, sumiller de Diverxo, señala que el robo se produjo durante un fin de semana, con el restaurante cerrado, y que los ladrones se llevaron entre 30 y 40 botellas, todas de Burdeos, de gama alta y "difíciles de reponer". Los hechos se denunciaron ante la Policía, pero no han podido recuperar ninguna botella. El responsable de los vinos en el restaurante madrileño, de hecho, asegura que no alberga esperanzas de recuperar ninguna.

Según el experto en vinos Santi Rivas, que fue campeón de España de cata a ciegas por equipos, los vinos de gama alta de Burdeos tienen un precio —salvo excepciones— de entre 1.000 y 4.000 euros, dependiendo de la bodega y, sobre todo, de la calidad de la añada.

Un robo de película

El robo de Atrio, según ha explicado José Polo, ha afectado a 45 botellas de vino, 38 de Romanée Conti y una de Chateau d'Yquem del año 1806. El modus operandi, que está siendo investigado por la policía científica, es propio del guion de una película: "Dijeron que tenían hambre, para sacar al chico que vigilaba de su puesto. En ese momento el señor entra en la bodega, se suben las botellas y a las 05:00 de la mañana dice que se van, bajan con las bolsas llenas de botellas, pagan con su tarjeta de crédito y se van por la puerta tranquilamente".

David Muñoz ha incidido en el valor sentimental de las botellas robadas: "Muchas de las botellas que les han robado, no es tanto el disgusto del valor económico sino que están ligadas a una historia de vida, de amor, de amistad, de viajes... Muchas se compraron en momentos en los que no se lo podían permitir, cuando José las compraba a escondidas para que Toño no le echara la bronca... Están muy afectados porque cuentan una historia. Es horrible".