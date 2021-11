La COP26 negocia ya un principio de acuerdo con pequeños avances

Como suele ser habitual en todas últimas cumbres del clima, el primer borrador está lleno de corchetes y esto significa que gran parte del texto aún tiene que ser aprobado por los negociadores de casi 200 países que, a partir de hoy, trabajarán en tres jornadas maratonianas para intentar llegar a un acuerdo antes de que este viernes finalice la COP26.

Este primer borrador de acuerdo tiene seis páginas y su principal avance es que "podría comprometer a los países a tomar las medidas para cerrar la brecha entre sus objetivos climáticos actuales" (que son muy pequeños) "y la acción más ambiciosa que los científicos dicen que es necesaria para evitar niveles desastrosos del calentamiento".

Además, este borrador también "expresa alarma y preocupación por el hecho de que las actividades humanas hayan provocado alrededor de 1,1 ° C de calentamiento global hasta la fecha y que los impactos ya se están sintiendo en todas las regiones".

El texto también destaca "la urgencia de una mayor ambición y acción en relación con la mitigación, adaptación y financiamiento en esta década crítica para abordar las brechas entre los esfuerzos actuales y vías para la consecución del objetivo último de la Convención y su meta mundial a largo plazo".

El punto 6 de este documento elaborado por la Agencia de Cambio Climático de Naciones Unidas también "reconoce que las necesidades de adaptación seguirán aumentando con la gravedad de los impactos".

Falta dinero

Este primer documento también reconoce "con gran preocupación que la actual provisión de financiación climática para la adaptación es insuficiente para responder al empeoramiento de los impactos del cambio climático e insta a los países Partes desarrollados a que aumenten urgentemente su financiación".

En concreto, se pide que en antes del 2025 se ponga en marcha el fondo de 100.000 millones de dólares anuales que los países desarrollados prometieron, hace ya 12 años, entregar a los países más pobres para que éstos pudieran hacer frente a los cuantiosos daños provocados por el cambio climático.

Reducción de emisiones

Este borrador de acuerdo también reafirma el objetivo mundial a largo plazo de mantener el aumento del promedio mundial de la temperatura muy por debajo de 2° C por encima de los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5° C por encima de los niveles preindustriales.

Además, reconoce que los impactos del cambio climático serán mucho menores a la temperatura aumento de 1,5° C en comparación con 2° C y "resuelve realizar esfuerzos para limitar la temperatura a un aumento de 1,5° C, reconociendo que esto requiere una acción significativa y eficaz por parte de todas las Partes en esta década crítica sobre la base del mejor conocimiento científico disponible".

Y, sin duda, el punto 17 es uno de los más importantes porque reconoce que para que la temperatura no suba más de un grado y medio, esto incluye la "reducción de emisiones de dióxido de carbono en un 45 por ciento para 2030 en relación con el nivel de 2010 y invita a las Partes a considerar nuevas oportunidades para reducir el dióxido de carbono.

Por último, el punto 19, "exhorta a las Partes a que aceleren la eliminación gradual del carbón y las subvenciones a los combustibles fósiles".