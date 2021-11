La UE alerta del alto riesgo por COVID y pide una vacuna de refuerzo "para los adultos de más de 18 años"

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha advertido este miércoles de un "muy alto riesgo" por COVID-19 a no ser que se apliquen de inmediato medidas de salud pública y se incremente la tasa de vacunación. "Los países deberían considerar una dosis de refuerzo para todos los adultos de más de dieciocho años, con prioridad para las personas mayores de cuarenta años," indicó el ECDC en una nota difundida a los medios.

La entidad con sede en Estocolmo destacó que en estos momentos menos del 70% de la población general de la Unión Europea (EU) ha recibido la pauta completa, lo que deja "un gran espacio" para que el virus se expanda. En España el porcentaje de personas vacunadas con pauta completa es superior a la media europea y asciende al 89,2%.

Vacuna contra el COVID-19

Este martes tuvo lugar la Comisión de Salud Pública dónde se aprobó la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los mayores de 60 años y los trabajadores sanitarios. También se podrán poner esta dosis de refuerzo los usuarios de los diferentes centros vulnerables, como los de discapacidad.

Esta propuesta se debe a que la eficacia de la vacuna es menor tras los tres meses de su inoculación, además los contagios han aumentado y la tasa de hospitalizaciones entre la población mayor de 60 años es mayor.

Esta medida ya se aplicaba a los mayores de 70 años y tras la luz verde de la Comisión se comenzará a aplicar en mayores de 60, sanitarios y usuarios de los centros más vulnerables.

Los datos del Ministerio de Sanidad avalan que el riesgo de morir por COVID es "25 veces mayor" en los no vacunados que en las personas que ya han seguido la pauta completa y el nivel de hospitalización en los no vacunados asciende hasta 18 veces más que en los vacunados.

Semáforo COVID

José Martínez Olmos, especialista en Salud Pública, ha defendido en Hoy por hoy la necesidad de seguir usando mascarillas, manteniendo la distancia de seguridad, lavándonos las manos y ventilando los espacios cerrados, medidas cuya eficacia ya ha sido demostrada.

Además, Martínez Olmos, apoya el semáforo COVID que propone Sanidad junto a las comunidades autónomas. "Al semáforo le hace falta definir las medidas que hay que adoptar de restricción de aforos, de horarios y de interacciones sociales cuando los riesgos son altos. Hay que establecerlo porque eso permitiría que las decisiones garanticen la protección de la salud en todos los territorios por igual", ha dicho.

Vacuna obligatoria

Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García Margallo, se han mostrado a favor de implantar la vacunación contra la COVID-19 de forma obligatoria en el Ágora de Hora 25, con Aimar Bretos.

"Los tribunales deberían decir que sí a que por lo menos, en un sitio en el que va a haber aglomeración de gente, no puedas entrar si no estás vacunado" ha dicho Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno.

García Margallo, exministro de exteriores, ha indicado que debemos ser serios con este tema y que él "haría obligatoria la vacunación con toda claridad". "Si no quieres vacunarte, no sales de tu casa, pero no tienes derecho a contagiar a los demás" ha añadido.

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, se ha mostrado de acuerdo con Margallo en que "sería perfectamente razonable hacer la vacunación obligatoria, igual que es obligatorio no ir a más de 120 km/h en una autopista, igual que es obligatorio para un cirujano lavarse las manos antes de practicar una operación o eventualmente utilizar guantes de látex, igual que es obligatorio para un obrero llevar el casco o el arnés cuanto está en una obra".