Messi: "¿Mi rivalidad con Cristiano Ronaldo? Siempre quise superarme a mi mismo y no mirar lo de otros"

Leo Messi concedió a France Football la clásica entrevista que hace la revista anualmente al ganador de su premio, el prestigioso Balón de Oro. En esta, el argentino repasa su carrera y los primeros compases de su estancia en París, así como la rivalidad con Cristiano Ronaldo, que marcó su carrera y una década gloriosa en el fútbol español.

Su rivalidad con Cristiano Ronaldo

Entre 2009 y 2018, los años que estuvo el portugués en el Real Madrid, se inició una rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi en la que el premio era el premio de ser el mejor jugador del mundo. Pese a que se fueron rotando como vencedores en el Balón de Oro, el argentino tiene, con este último, una distancia de dos galardones más que su competidor (siete de Messi por cinco de Ronaldo).

En cuanto saltó la polémica por el enfado de Cristiano acerca de su intención de superar al ganador de este año en el número de Balones de Oro, se esperaba la respuesta de Messi. "Siempre quise superarme a mi mismo y no mirar lo que otros hacían. Con Cristiano mantuvimos la competencia durante un mismo campeonato durante años. Ha sido maravilloso y nos ha servido para crecer en nuestras carreras. Pero sin mirarnos el uno al otro. Solo quería superarme a mí mismo para ser el mejor y no mejor que el otro", explicaba el argentino.

Sobre ser uno de los mejores de la historia

No hay ninguna duda de que Messi es uno de los más grandes de toda la historia. Aunque queden voces que no le ponen como tal, el argentino analiza su legado: "Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Para mí ser considerado uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo".

La comparación más inevitable es con otro de los más grandes: Diego Armando Maradona. El argentino, pese a ello, afirma que no se ha querido comparar con el mítico futbolista. Sinceramente, nunca me he comparado con Diego, absolutamente nunca. Nunca presté atención a esas comparaciones. Algunas críticas me molestaron en el pasado. Pasé malos momentos en la selección, realmente, pero no por estas razones. Me llegan a menudo cosas que me enfadan de las críticas, pero se quedan en el vestuario. Deben quedarse ahí, en lo privado. Es la intimidad lo que hace la fuerza del grupo, además del hecho que podamos cabrearnos y decirnos a la cara las cosas que pueden mejorar. Esto puede pasarme a mí o a otros jugadores".





Sus años en el FC Barcelona

La historia de Leo Messi está íntimamente ligada al Barcelona. Desde sus inicios en el club hasta su traumática salida en el pasado mercado de fichajes, el argentino ha repasado en France Football su etapa en la Ciudad Condal. "Mis padres me inculcaron el respeto, en particular con el resto, el trabajo y la humildad. Crecí con estos valores. Cuando llegué a Barcelona con 13 años encontré en La Masía los mismos valores", comentaba el ganador del Balón de Oro sobre sus inicios.

Su carrera ha tenido goles memorables, sin embargo, el argentino los relata con total naturalidad. En cuánto a su legendario tanto ante Almunia, Messi sigue sin sorprenderse: Es difícil imaginar este gol en el día a día. No es una acción como las otras que llega a menudo. Entreno e intento mejorar cada día, pero estas situaciones se producen naturalmente. Nunca cambié mi manera de jugar desde que soy pequeño. Ese día sentí que era esa la forma de marcar el gol", analizaba el astro argentino.

Sus comienzos en París

Además de una inusual sequía goleadora, los inicios de Leo Messi en la capital parisina han dejado varios momentos memorables. Uno de ellos fue su imagen colocado a los pies de la barrera, siendo carne de memes en internet. "En ese momento teníamos necesidad de hacerlo. Estábamos ganando. Nadie estaba para hacerlo y como estaba por ahí, lo hice. Francamente, fue nada. Debemos todos aportar algo para obtener resultados", explicaba.

Sobre su dorsal en el PSG, el argentino agradece el gesto de Neymar de cederle el 10, pero está contento con su número. "El 10 era para él. Yo llegué a un nuevo equipo para ayudar. Fue un gesto extraordinario por su parte. Me lo esperaba porque conozco a Neymar. Pasamos tiempo en el Barcelona y somos amigos. Me parecía más justo que guardara el número 10. Es por ello que cogí uno que me gustaba", relataba el 30 del PSG.