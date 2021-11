Cristiano Ronaldo, sobre Pascal Ferré: "Es inaceptable que el responsable de dar el Balón de Oro mienta así"

La rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo es historia del fútbol. Desde finales de la primera década de este siglo, los Balones de Oro se lo han ido repartiendo dos jugadores irrepetibles, abriendo y cerrando el debate sobre quién es el mejor a medida que ambos iban llenando su currículum con logros colectivos. Solo Luka Modric en 2018 consiguió romper el dominio de ambos, durando un año la tregua para que Messi ganase su sexto Balón de Oro en 2019 para romper el empate a cinco con Ronaldo.

Siempre ha existido el pique entre ambos, pero este se había visto muy diluido tras la salida del portugués a la Juventus. Pese a ello, las declaraciones de Pascal Ferré, redactor jefe de France Football, sobre la intención de superar a Messi en el contador del prestigioso galardón han hecho que Cristiano Ronaldo explote contra el Balón de Oro y el medio francés.

"Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja"

En un extenso post en su cuenta personal de Instagram, el delantero del Manchester United arremetió contra Pascal Ferré, acusándole de mentir por sus declaraciones en las que aseguraba que el propio Cristiano Ronaldo le había confirmado su deseo superar a Messi en Balones de Oro. "Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado el France Football y el Balón de Oro", explicaba el portugués.

La declaración completa, que acompaña a una foto del rostro del portugués en blanco y negro, trata de desmentir lo dicho por el redactor jefe de France Football, negando su deseo de competir contra Messi en este aspecto. Siempre quiero felicitar a los que ganan, dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el principio, y lo hago porque nunca estoy contra nadie. Siempre gano para mí y para los clubes que represento, gano para mí y para quienes me aman. No le gano a nadie", aclaraba Ronaldo. Además, indicó que su ausencia en la gala no se debe, ni mucho menos, a una supuesta cuarentena que debe guardar para asistir al evento.

Su post finaliza con una enigmática frase que cierra un párrafo en el que ya expuso que su interés es continuar ayudando al Manchester United a conseguir sus objetivos en esta temporada. "Terminaré diciendo que mi atención ya está en el próximo partido del Manchester United y en todo lo que, junto con mis compañeros y nuestra afición, aún podemos lograr esta temporada. ¿El resto? El resto es solo el resto ...", sentenció Ronaldo.