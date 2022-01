El discurso de Ibai Llanos sobre el sobrepeso: "Hoy tengo inseguridad con ello, todo el mundo me llama gordo"

Uno de los temas que crea más inseguridades físicas o psicológicas es el sobrepeso, además de los problemas sanitarios que acarrea. Y cuanto más se visibilicen, mejor. Y eso es lo que hace el 'streamer' Ibai Llanos aprovechando que a través de su canal de Twitch llega a miles de personas cada día. En uno de sus directos más recientes, el vasco ha tratado la cuestión de la gordofobia, un asunto que le afecta personalmente y que reconoce que le crea a día de hoy una "inseguridad". Aunque siempre intenta tomarse las cosas con humor, utilizando la figura de Gigante Noble de Clash Royale, también dedica tiempo a hablar en serio por si puede ayudar.

Y en esta ocasión lo ha hecho explicando su experiencia personal. "No sé cuántos millones de seguidores tengo, no sé cuántas cosas he hecho en mi vida. Yo podría desaparecer mañana que mi vida ha sido mucho mejor de lo que me imaginaba, y a día de hoy tengo inseguridad con mi sobrepeso", reconoce.

Y a continuación, pasa a confesar que intenta ocultarlo siempre que puede físicamente: "A día de hoy, todo el mundo sabe que estoy gordo, todo el mundo me llama gordo, hay todo memes sobre que estoy gordo, pero luego me siento en un sofá y me pongo un cojín, porque no quiero que se me vea gordo". "Yo sé que estoy gordo. Yo sé que tú sabes que estoy gordo. Pero yo voy a intentar siempre parecer lo menos gordo posible, para que la gente en general no hable sobre mí", añade.

Cuenta que su fama no evita pasarlo mal por lo que lee

"Entonces, a pesar de sudarme la polla, a pesar de que yo ahora mismo soy un muro de hierro infranqueable todavía tengo pequeñas cositas de inseguridad dentro de mí, a pesar de me sé reír de mí mismo, de que he leído un montón de comentarios, de que me han insultado millones de veces", continúa.

Así, se dirigía con un mensaje claro a sus seguidores: "Si queréis un cambio físico, hacedlo. Siempre os he intentado inculcar una vida saludable". De hecho, el quiso ponerse en forma con un entrenador personal y mostraba su evolución. Sin embargo, observa que muchas veces se trata el tema con mucha ligereza en las redes, incluso con personas que no tiene sobrepeso. Y pone el ejemplo de Hazard, jugador del Real Madrid. "A los que sois gordos del chat, esto lo he contado muchas veces, ¿cómo os quedáis cuando estáis en una reunión de amigos y alguien dice 'Hazard está gordo'? Y tú te quedas en plan... ¿Hazard está gordo?", añadía en su directo.