Nutricionistas denuncian a Toys 'R' Us por vender un cerdito para que niños de 8 a 11 años hicieran dieta

La conocida cadena de juguetes Toys 'R' Us ha comunicado vía Instagram la eliminación del producto 'Diet Piggy' de su catálogo.

Se trata de un cerdito de plástico de color rosa, vendido hasta el momento de su retirad por 4,99 euros,en cuya descripción podía leerse lo siguiente: "cerdito vigilante dieta para nevera". Así, el objetivo indicado de dicho juguete no era otro que el de conseguir que niños de 8 a 11 años cumplieran su dieta.

¿Cómo buscaba 'Diet Piggy' cumplir con su función? "Este cerdito acabará con las picadas y las incursiones nocturnas al frigorífico. Cuando se abre el frigorífico, el cerdo gruñe, gracias a los chips de sonido integrados", rezaba la reseña del juguete en la primera página en búsquedas en Internet. "Es el regalo ideal para personas con poca voluntad", remataba este mismo comentario.

Toys 'R' Us asegura que el juguete estaba mal etiquetado, era para adultos

Fue @madresfera, una cuenta de ideas y consejos para la crianza, quien hizo saltar las alarmas al denunciar en su perfil que la empresa comercializara un producto de este tipo, desencadenando un sinfín de peticiones para la retirada del juguete en cuestión, entre las que se encontraban las de dos populares nutricionistas: Miguel Ángel Lurueña y Julio Basulto.

Tras el aluvión de críticas publicadas en distintas redes sociales, Toys 'R' Us ha pedido disculpas afirmando que el producto estaba mal etiquetado y que, en realidad se trataba de un producto enmarcado en su categoría Kidults y, por tanto, dirigido a adultos. No obstante, la marca ha decidido retirar el producto de su catálogo de venta.

En su anuncio de retirada del 'Diet Piggy', Toys 'R' Us da las gracias a todos ellos "por habernos ayudado a detectar el error en nuestra web".

Nutricionistas califican 'Diet Piggy' como "abominable"

Esto es abominable. Un cerdito que te gruñe para que no abras el frigo. Para dietas adelgazantes de niños de 8-11 años. ¿A nadie en @ToysRUsEsp le ha parecido que esta aberración no se debería vender? pic.twitter.com/8m4IAVzjdg — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 8, 2022

El doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel Ángel Lurueña ha descrito el cerdito como "abominable": "¿Un cerdito que te gruñe para que no abras el frigo. Para dietas adelgazantes de niños de 8-11 años. ¿A nadie en Toys R 'Us le ha parecido que esta aberración no se debería vender?", se preguntaba indignado.

Por su parte, el dietista y nutricionista Julio Basulto ha comentado en un vídeo en Instagram al respecto que los niños no deberían hacer dietas y porque quienes son responsables de su alimentación son los adultos.