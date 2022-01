Alfredo Relaño ha valorado de forma muy positiva el Barça - Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España disputado este miércoles. "Me gustó mucho, me sentí muy contento. Cada vez que hay un Clásico, me da la sensación de que España expone algo suyo al mundo y me gusta que salga bueno y salió muy bueno, y además deportivo", ha opinado en SER Deportivos.

"Del Madrid lo que más me gustó fue Benzema. Benzema, Modric y Vinicius, que se lo que me pasa casi siempre; del Barça, la sensación colectiva de recuperación. Volví a ver un Barça creíble, me parece que es la primera vez que se han plasmado seriamente las mejoras de Xavi", ha expresado.

Ancelotti solo hizo un cambio en los 90 minutos de partido y dos en la prórroga, obligados. Sobre esto, Relaño ha dicho: "El Madrid tiene un once un poco pelado, de extremo derecho le da un poco lo mismo, Carvajal y Lucas Vázquez para mi son casi equivalentes y en los demás puestos bajan mucho. El Madrid está mal de repuestos salvo los dos puestos de la banda derecha. No puedes quitar a Modric, Kroos o Benzema y poner a algo que se le parezca".

"Bale no tiene lesiones, sino molestias, siempre tiene molestias, debe ser que le molesta jugar al fútbol. Es lo molesto que es coger el avión e irse a jugar al fútbol cuando puedes jugar al golf más cerca de casa", ha criticado.