Estos son los 100 restaurantes favoritos de los usuarios de TheFork en España

El restaurante Can Jubany de Calldetenes (Barcelona) encabeza el listado de los lugares favoritos para comer de los usuarios de la aplicación de reservas TheFork (anteriormente, ElTenedor). El TOP100 2021, según el comunicado difundido, se basa en las opiniones, reservas y visitas de los usuarios.

Cataluña es la región con mayor representación de España dentro del ranking, con 26 restaurantes, de los cuales 20 están en la provincia de Barcelona. Por su parte, la Comunidad de Madrid le sigue con 16 restaurantes, mientras la Comunidad Valenciana y el País Vasco registran un total de 9.

El restaurante ganador en 2020, La Casona del Judío (Santander), ocupa este año el segundo puesto. Completan los cinco primeros puestos los restaurantes Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja, La Rioja), Cenador de Amós (Villaverde De Pontones, Cantabria) y L'Ó - Hotel Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages, Barcelona).

TheFork, una plataforma internacional que cuenta con 60.000 restaurantes en su base de datos europea, reservables, señala que muchos de los restaurantes de su TOP100 forman también parte de su selección Insider, donde se destacan los restaurantes más destacados del momento, incluyendo aquellos que han sido distinguidos por Repsol o Michelin.

Nandu Jubany. / FAMILIA JUBANY (THEFORK)

Can Jubany, con el chef Nandu Jubany al frente, es un idílico restaurante situado en una masía cercana a Vic. Reconocido con una estrella Michelin, su cocina se basa en el recetario tradicional, pero con un toque de autor y creatividad.

Reinvención durante la pandemia

Parte del éxito de este reconocido chef ha sido también la cercanía que ha mostrado con sus seguidores durante la pandemia, publicando recetas en Instagram. Para hacer frente a las restricciones, Jubany también optó por lanzar una exitosa línea de croquetas y canelones, a la venta en supermercados.

"Para todo el equipo ha sido una grata sorpresa y un empujón para darnos energía y fuerzas a la hora de continuar trabajando en hacer felices y cubrir las expectativas de los clientes que nos visitan. No tenemos palabras para agradecer a todos nuestros clientes, gracias a ellos nuestro oficio es el mejor", ha asegurado el chef.

TOP100 RESTAURANTES THEFORK 2021

1. Can Jubany – Calldetenes (Barcelona) Cataluña

2. Casona del Judío by Sergio Bastard – Santander, Cantabria

3. Venta Moncalvillo (Hermanos Echapresto) - Daroca de Rioja, La Rioja

4. Cenador de Amós de Jesús Sánchez - Villaverde De Pontones, Cantabria

5. L'Ó - Hotel Món Sant Benet – Sant Fruitos De Bages (Barcelona), Cataluña

6. Cocina Hermanos Torres – Barcelona, Cataluña

7. Raúl Resino – Benicarló (Castellón), Comunidad Valenciana

8. Quimbaya by Edwin Rodríguez - Madrid, Comunidad de Madrid

9. Nova – Orense, Galicia

10. La Costa de José Álvarez – El Ejido (Almería), Andalucía

11. Muna – Ponferrada (León), Castilla y León

12. Taberna López – Segovia, Castilla y León

13. Maralba - Almansa (Albacete), Castilla-La Mancha

14. Bagá – Jaén, Andalucía

15. El Doncel de Enrique Pérez – Sigüenza (Guadalajara), Castilla-La Mancha

16. El Tormo – Madrid, Comunidad de Madrid

17. Casa Marcial de Nacho Manzano – Arriondas, Asturias

18. Auga e Sal – Santiago de Compostela (La Coruña), Galicia

19. Kuoco 360 Food – Madrid, Comunidad de Madrid

20. Lienzo – Valencia, Comunidad Valenciana

21. Koy Shunka – Barcelona, Cataluña

22. Raíces - Carlos Maldonado - Talavera de la Reina (Toledo), Castilla La Mancha

23. Martín Berasategui - Lasarte-Oria (Gipúzcoa), País Vasco

24. Lluerna – Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Cataluña

25. El Flaco – Madrid, Comunidad de Madrid

26. Baluarte de Óscar García - Soria, Castilla y León

27. The Alchemix Gastro Cocktail Bar – Barcelona, Cataluña

28. El Serbal - Santander, Cantabria

29. Beat – Calpe (Alicante), Comunidad Valenciana

30. Poemas By Hermanos Padrón - Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias

31. Mood Food – Valencia, Comunidad Valenciana

32. Donaire - Costa Adeje (Tenerife), Islas Canarias

33. La Boscana – Bellvis (Lérida), Cataluña

34. Yayo Daporta – Cambados (Pontevedra), Galicia

35. L'escaleta - Cocentaina (Alicante), Comunidad Valenciana

36. Andra Mari - Elexalde Galdakao (Vizcaya), País Vasco

37. Es Fum - St. Regis Mardavall Mallorca Resort – Costa d’en Blanes (Mallorca), Islas Baleares

38. Les Moles de Jeroni Castell – Ulldecona (Tarragona), Cataluña

39. Restaurante Gastronómico Marqués de Riscal – Elciego (Álava), País Vasco

40. Tori-Key – Madrid, Comunidad de Madrid

41. Fonda España by Martín Berasategui - Hotel España – Barcelona, Cataluña

42. Oria de Martín Berasategui – Barcelona, Cataluña

43. Yakiniku Rikyu – Madrid, Comunidad de Madrid

44. Caelis – Barcelona, Cataluña

45. El Quinto Sabor – Madrid, Comunidad de Madrid

46. Plats – Barcelona, Cataluña

47. Raff San Pedro – Cuenca, Castilla- La Mancha

48. El Racó d'en Cesc - Barcelona, Cataluña

49. Arroka Berri – Hondarribia (Guipúzcoa), País Vasco

50. Terraza Jardín Felipe – Madrid, Comunidad de Madrid

51. La Finca de Susi Díaz – Elche (Alicante), Comunidad Valenciana

52. TunaTeca Balfegó - Barcelona, Cataluña

53. El Pedrusco de Aldealcorvo – Madrid, Comunidad de Madrid

54. Maro Azul – Barcelona, Cataluña

55. El Cachirulo – Zaragoza, Aragón

56. Arume – Palma de Mallorca (Mallorca), Islas Baleares

57. Restaurante KOMA – Madrid, Comunidad de Madrid

58. La Aquarela - Barranco de la Verga (Las Palmas de Gran Canaria), Islas Canarias

59. Enoteca Paco Pérez - Hotel Arts Barcelona – Barcelona, Cataluña

60. El Bohío – Illescas (Toledo), Castilla-La Mancha

61. Atelier Etxanobe de Fernando Canales – Bilbao (Vizcaya), País Vasco

62. Los Guayres - Puerto de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria), Islas Canarias

63. La Guagua Blanca - Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria), Islas Canarias

64. El Albero - Toledo, Castilla-La Mancha

65. La MaMá - Madrid, Comunidad de Madrid

66. Ikaitz - San Sebastián (Guipúzcoa), País Vasco

67. Gioia by Davide Bonato – Madrid, Comunidad de Madrid

68. Restaurant La Ferretería desde 1987 – Barcelona, Cataluña

69. Izakaya Han – Madrid, Comunidad de Madrid

70. Louro – Barcelona, Cataluña

71. Etxanobe - La Despensa - Bilbao (Vizcaya), País Vasco

72. Carmen Aben Humeya – Granada, Andalucía

73. Marc Fosh – Palma de Mallorca (Mallorca), Islas Baleares

74. LaL – Esparraguera (Barcelona), Cataluña

75. Babula Bar 1937 – Barcelona, Cataluña

76. Amador - Hotel Villa Guadalupe – Málaga, Andalucía

77. Hofmann - Barcelona, Cataluña

78. Horcher – Madrid, Comunidad de Madrid

79. Marisquería L'Odisea – Valencia, Comunidad Valenciana

80. Atalaya Restaurante – Alcalá de Xivert (Castellón), Comunidad Valenciana

81. Cabaña Buenavista de Pablo González – Murcia, Región de Murcia

82. Urrechu Velázquez – Madrid, Comunidad de Madrid

83. Etereo by Pedro Nel – Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias

84. Ta-Kumi Marbella - Marbella (Málaga), Andalucía

85. Yugo de Julián Mármol – Madrid, Comunidad de Madrid

86. Auga – Gijón, Asturias

87. Ca l'Enric - La Vall De Bianya (Gerona), Cataluña

88. Matiz - Málaga, Andalucía

89. Can Pineda – Barcelona, Cataluña

90. URO Rest & Club - La Coruña, Galicia

91. Miguel Gonzalez – Pereiro de Aguiar (Orense), Galicia

92. Casamar Restaurant – Llafranc (Gerona), Cataluña

93. El Rincón de Diego Campos – Cambrils (Tarragona), Cataluña

94. Arbidel la cocina de Jaime Uz – Ribadesella, Asturias

95. Alameda - Hondarribia (Guipúzcoa), País Vasco

96. El Corral De Indianu de Jose Antonio Campo Viejo - Arriondas, Asturias

97. Castell Peralada – Peralada (Gerona), Cataluña

98. Baeza & Rufete – Playa de San Juan (Alicante), Comunidad Valenciana

99. Boroa Jatetxea - Amorebieta-Etxano (Vizcaya), País Vasco

100. La Prensa - Zaragoza (Aragón)