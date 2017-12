Las artimañas de un jugador de fútbol y otros cuatro temas que te interesaron en junio

Durante el mes de junio, los lectores de CadenaSER se interesaron una vez más en el deporte, la televisión y las ofertas de trabajo de ensueño. Pero también se interesaron en temas más serios como el atropello que tuvo lugar cerca de una mezquita en Londres y el crecimiento del PSOE tras la elección de Pedro Sánchez como el nuevo Secretario General del partido socialista.

Por lo tanto, apenas un mes después del atentado en Mánchester que acabó con la vida de 22 personas, los atentados terroristas volvieron a ser el que el centro de todas las miradas. Por otro lado, la política a nivel nacional fue otro de los temas que más interesaron a los españoles gracias, en gran medida, a la elección de Pedro Sánchez como nuevo Secretario General.

Indignación en Argentina con el jugador que utilizaba alfileres para defender

Con el objetivo de que los delanteros rivales no se acercaran a su área, el central del Pacífico Federico Allende reconocía, durante una entrevista para Radio Vorteix, que llevaba agujas para pinchar a sus rivales. "Los pinchaba con agujas que tenía escondidas en las canilleras. A (Juan) Otero lo maté, pero ¿qué querés que haga? Esto es para vivos y veíamos que esa era la forma".

Por otro lado, el delantero que sufrió los ataques de Allende, Antony Otero, explicaba que no paró de pincharle la espalda en todo momento: "No paraba de pincharme la espalda, por suerte no me hizo daño. Se lo dije al árbitro pero no me hizo caso... Entiendo que ellos se jugaban la vida, pero hay que jugar al fútbol y no con un alfiler. Nunca me pasó esto".

Tyrion Lannister fue a divertirse a 'El Hormiguero'... y se quedó con las ganas

La visita de Peter Dinklage, quien interpreta a Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos', al 'Hormiguero' fue uno de los momentos más esperados del programa presentado por Pablo Motos. Sin embargo, el programa no fue tan bien como le gustaría al presentador ni al público, que criticó duramente al programa por no saber sacarle rendimiento a su invitado.

Al menos un muerto y varios heridos por un atropello cerca de una mezquita en Londres

Apenas un mes después de los atentados de Mánchester, el Reino Unido volvía a estar en el centro de todas las miradas después de que Londres volvía a ser el centro de todas las miradas por un nuevo ataque terrorista que se saldaba con la muerte de una persona y un total de diez heridos en un atropello cerca de la mezquita de Finsbury Park.

Se busca niñera para trabajar en una "casa encantada" por 57.000 euros

¿Estarías dispuesta a trabajar en una "casa encantada" por 57.000 euros? El pasado mes de junio, una familia buscaba una niñera que pudiera hacer cargo de sus dos hijos. Las cinco niñeras anteriores abandonaron el trabajo por "incidentes sobrenaturales como ruidos extraños, cristales rotos y movimiento de muebles". ¿Aceptarías la propuesta?

La elección de Sánchez impulsa al PSOE hasta recortar a 4 puntos la distancia con el PP y aumentarla a casi 6 con Podemos

Tras su victoria en las primarias del PSOE, Pedro Sánchez impulsaba al PSOE hasta recortar a cuatro puntos la distancia con el Partido Popular, según datos del ObSERvatorio. Mientras tanto, el partido socialista aumentaba su diferencia respecto a Podemos, situado a casi seis puntos. Por otro lado, los encuestados opinaron que Pedro Sánchez sería la persona más indicada para gobernar el país.

