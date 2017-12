El error que cometes al hacer un filete a la plancha y otros temas que te interesaron en febrero

En enero de 2017, todo el mundo miraba a Estados Unidos, donde Donald Trump se convertía en presidente y comenzaba a llevar a cabo acciones polémicas como comenzar a levantar un muro fronterizo con México o imponer un veto migratorio con países de mayoría musulmana. En febrero, las cosas fueron muy diferentes, al menos para los lectores de CadenaSER.

En esta ocasión, la noticia más popular no está relacionada con la política ni algún suceso internacional. Se trata de un consejo gastronómico para cocinar de una manera óptima un filete de pollo a la plancha. ¿Sabías que lo estás haciendo mal? Todos los que se leyeron este artículo en su día seguro que ya no:

El peor error que cometes al hacer un filete de pollo a la plancha

Seguro que tú también has sacado en alguna ocasión un paquete con filetes de pollo del congelador y lo has puesto en un plato sobre la encimera de la cocina esperando a que el hielo se deshaga para hacerlo a la plancha, ¿verdad? Pues no es una buena idea.

A pesar de que sea un procedimiento muy común, dejar un filete descongelándose sobre la encimera también es una buena manera de atraer a bacterias a tu comida. Dado que no todas las partes del filete se descongelan de la misma forma, siendo el interior lo último en descongelarse, la superficie es más propensa a ser infectada por las bacterias. Si quieres saber cómo descongelar un filete de una manera idónea, esto es lo que debes hacer:

El secreto mejor guardado de 'First Dates', al descubierto por un descuido

¿Cuál es el secreto mejor guardado de la historia de 'First Dates'? Desde que se estrenara en abril de 2016, el programa dirigido de Carlos Sobera se ha convertido en un imprescindible de las noches de Cuatro. Un programa que goza de gran salud tanto a nivel de audiencias como en las redes sociales. ¿Quieres descubrir su gran secreto?

Multitudinaria despedida a Pablo Ráez

En febrero también despedimos a Pablo Ráez. Un joven de 20 años que demostró a toda España la importancia de donar médula ósea. La muerte del joven como consecuencia de la leucemia dejó una huella en la conciencia colectiva provocando que las donaciones de médula se multiplicaran por tres en apenas seis meses. La despedida al joven fue una de las noticias que más os interesaron.

Una actriz española, la más buscada en PornHub

En la actualidad, Mia Khalifa o Selena Green Vargas son algunas de las actrices más reconocidas en el ámbito de la pornografía a nivel internacional. Sin embargo, la más buscada en plataformas como Pornhub desde España es Amarna Miller, una actriz porno que daba a conocer su vida durante una entrevista concedida al programa 'Contigo Dentro'. Una buena ocasión para conocer más acerca de este mundo.

La llamativa esquela de una sevillana que recoge una de sus bromas más simpáticas

La quinta y última noticia que más interesó a los lectores de CadenaSER fue la original esquela publicada por la familia de María Rodrigo Molino en el periódico Abc de Sevilla. Un homenaje a una mujer que cada día consultaba las esquelas y acostumbraba a decir: "Hay que ver, que el día que yo salga no me voy a ver". Un bonito homenaje para una mujer por parte de sus tres hijos, sus seis nietos y su bisnieto.

