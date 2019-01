La Sociedad Española de Hematología recomienda que Zaplana no vuelva a la cárcel

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia recomienda, como ya hizo el jefe de hematología de La Fe, que el ex president de la Generalitat Eduardo Zaplana no siga en la cárcel, sino que se mantenga en un hospital o en su domicilio para tratarse adecuadamente la leucemia que padece. Los especialistas han remitido el informe al juzgado que instruye el caso.

La Junta Directiva Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha emitido un comunicado sobre la situación de Eduardo Zaplana, a solicitud del doctor Guillermo Sanz Santillana, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital La Fe de Valencia, que estimaba hace unos días que la cárcel no era el lugar adecuado para el ex ministro investigado por blanqueo de capitales. Los informes de su situación clínica se enviaron a esta sociedad y han sido analizados por dos hematólogos con gran experiencia y prestigio. Los dos expertos coinciden en las apreciaciones del doctor Sanz sobre que el ingreso en un centro penitenciario no es el entorno adecuado, ya que carece el equipamiento técnico necesario así como del personal especializado para atender su situación clínica.

Esta situación, dado el riesgo vital grave, requiere un seguimiento estricto mediante ingreso en un centro médico especializado o, cuando su estado lo permita, bajo el control de un programa de hospitalización domiciliaria que permite los controles analíticos necesarios, la administración de medicación compleja y transfusiones, que minimiza el riesgo infeccioso y permite la detección y tratamiento precoz de las complicaciones que puedan surgir. Así lo han hecho constar en un documento remitido al juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y se muestran dispuestos a aclarar todo lo que se considere necesario y a facilitarle los informes emitidos por los expertos de la sociedad.