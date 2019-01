Liquidadas las últimas 300 entradas al Festival del Botillo de Bembibre

No saldrán a la venta oficialmente hasta este jueves pero ya están liquidadas. Un grupo de vecinos, entre los que se encuentra la concejala socialista Belén Martín, que no ha dudado en recordar que "cuando gobernaba el PSOE se daban entradas por deferencia a la oposición. Ahora tenemos que hacer cola como el resto de los vecinos, y lo hacemos, no nos importa porque yo, por ejemplo, quiero estar en la fiesta más importante de mi pueblo".

El caso es que este grupo de personas tendrá que permanecer durante las próximas horas y toda la noche en el hall del ayuntamiento y a las puertas del consistorio para hacer valer la lista que han conformado y que ha puesto punto y final al acceso del Festival previsto para el 23 de febrero.