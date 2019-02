El PSOE insiste en el 'trapicheo' de entradas del Festival del Botillo

El PSOE de Bembibre insiste un año más en el ‘trapicheo’ de invitaciones para asistir al Festival del Botillo. En un comunicado, la portavoz socialista municipal asegura que las cuentas de este año demuestran que solo 900 entradas salieron a la venta, como se hizo público en su día, pero a la gala asistieron 1.300 comensales, luego hubo 400 personas invitadas por el alcalde. De hecho, reprochan a Otero que no haya dudado en derribar el tabique divisorio entre los dos pabellones para fabricar un ‘zulo’ en el que dio cabida a diez mesas más. Faltó organización en los actos protocolarios previos, denuncian los socialistas, y el alcalde demostró sectarismo en su discurso al no dar la bienvenida a todas las autoridades.

En su nota, el PSOE hace una velada alusión al caso ‘Enredadera’ al mencionar al mantenedor, Suárez Quiñones, que aparecía en las conversaciones interceptadas en aquella operación, o al ayuntamiento hermanado de Chozas de Abajo, con un alcalde designado en una moción de censura que también se vio salpicada por ese caso de presunta corrupción.

También lamentan el servicio de la cena, que se prolongó durante más de cuatro horas y que no cumplió con las expectativas de los comensales. En cuanto al artista, Bertín Osborne, que no estuvo a la altura de lo que se prometía, se le permitió incumplir el contrato, añaden, puesto que no quiso cenar ni relacionarse con el público. La ciudadanía, concluyen, es la única que salva al Festival.