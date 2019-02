El alcalde de Bembibre cree que el PSOE no soporta el éxito del Botillo

El alcalde de Bembibre asegura que el Grupo Socialista no soporta el éxito rotundo del Festival del Botillo y reprocha al presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, el haberse presentado después de comunicar que no asistiría.

En un comunicado, José Manuel Otero asegura que el alcalde no ha regalado 400 invitaciones de los 1.300 asistentes, como dice el PSOE. Según sus cuentas, 1.041 entradas se pagaron de un total de 1.200 comensales. Reconoce que no saludó desde el atril al presidente del Consejo Comarcal y concejal socialista de Bembibre, pero no lo hizo porque el año pasado les llegó un acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo para comunicar que su presidente no asistiría más. No obstante, añade, Courel se sentó en la mesa presidencial en el lugar reservado para el Consejo.

El alcalde del PP recuerda que, cuando lo organizaba un gobierno socialista, apenas había asistencia, pero ha ido creciendo el interés hasta casi duplicar el número de comensales, lo que le lleva a sentirse orgulloso. De hecho, añade el alcalde, una Peña gastronómica de Castilla La Mancha ya se ha interesado por la posibilidad de conseguir 200 entradas para el año que viene.