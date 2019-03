El pasado fin de semana ha estado Pedro Sánchez en A Coruña y comentó que habían aprobado el Estatuto electrointensivo, sin embargo, fuera, los trabajadores de Alcoa estaban al cántico de "¿Dónde está el Estatuto?". Luego, este lunes desde el Gobierno dijeron que tendrían publicado el borrador del Estatuto este martes pero, por lo visto, de momento "nanai de la china", aunque mantienen que antes de el 26 de abril estará aprobado. Aunque de un "hemos aprobado" a que aún estamos pendientes de si sale un borrador hay un trecho.

Si es que yo nunca he dicho que una cosa estaba hecha cuando realmente no. Es como aquello de que te preguntaba tu madre o tu padre: "¿Has hecho los deberes?" y tú, nada dubitativo: "sí... claro", para que te dejasen jugar o ver la tele o actualizar el Instagram (o lo que sea que hacen los jóvenes ahora).

No es nuevo esto, porque claro, llevamos con lo de la exhumación de Franco pues también un rato, que habrá que ver si finalmente es el 10 de junio tal como han anunciado hoy.

Oiga, que no es por fijación con Pedro Sánchez, que en todos los partidos cuecen habas. Acuérdense aquí también lo de la cubierta del estadio, que se fue retardando en el tiempo hasta inaugurarlo en el último día posible para hacer inauguraciones antes del período electoral.

En el PP pues pasó un poco lo de "sí y no" con lo de ir a la manifestación del 8-M, que al final no fueron alegando que el manifiesto era político; oiga, no como las otras manifestaciones no políticas. Y con Albert Rivera tenemos la variante de decir que no se va a hacer una cosa cuando realmente sí, lo de con quién pactar y que al final sí, ya saben.

Lo único que hoy puedo decir que sí que pasa y que pasará es que esta sección se acabará cuando finalice esta frase, que oiga, igual la alargo de una forma totalmente vana y vácua de contenido pero y ¿qué me dicen de los vocablos que comienzan por uve con los que acabo de versar?