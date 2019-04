Solo habrá entradas para la Cata en las taquillas

La Cata del Vino Montilla Moriles será este año del 24 al 28 de abril, con la intención de no entrar en el mes de mayo y evitar así la gran cantidad de celebraciones que van desde las Cruces a la Feria, pasando por Los Patios.

Tal es la expectación que genera la Cata que la organización ya puso en marcha la venta on line para evitar las largas colas que se generaban cada noche en las taquillas del recinto de la Diputación. Sin embargo, el cupo de entradas para su venta por internet es solo de 1.500, muchas de las cuales ya se han agotado. Por este motivo, desde la Denominación de Origen han querido aclarar que no habrá problemas para acceder porque sí hay entradas en las taquillas. "Somos previsores y no ponemos todo el aforo a la venta por internet. Solo unas 1.500 porque si lo pusiésemos todo, evitaríamos el problema de las colas en taquillas, pero lo tendríamos en el interior. No se pueden comprar ya on line, pero en taquillas sí habrá para que la gente pueda venir cada día a disfrutar de la Cata", afirmó el gerente de la D.O Montilla Moriles, Enrique Garrido.