Los agricultores, en pie de guerra. Alrededor de 5.000 agricultores claman en Jaén contra los injustos precios del aceite en una macro concentración convocada por las principales organizaciones agrarias para reivindicar unos precios justos para el aceite de oliva.

Bajo la llamada de las organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA, además de Infaoliva y la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, se ha escenificado un mensaje de unidad frente a los ruinosos precios del aceite de oliva.

Ha sido en el marco de una concentración producida en la Plaza de las Batallas de la capital jiennense, donde se encuentra la Subdelegación del Gobierno central y la delegación de la Junta de Andalucía. Se vivían ciertos momentos de tensión cuando algunos agricultores pretendían entrar en la Subdelegación, tensión que ha sido aplacada por las mismas organizaciones agrarias convocantes y los cuerpos de policía apostados a las puertas de la entidad pública.

Para poder llevar a buen término sus reivindicaciones, quieren que las administraciones consideren esta bajada de precios injustificada como una cuestión de Estado, se solicita la revisión de los precios para el desencadenamiento del almacenamiento privado del aceite, se insiste en la necesidad de una autorregulación del sector a través de la extensión de norma de la Interprofesional del Aceite de Oliva y que se deje de maltratar en los lineales a un producto saludable que es pilar de la dieta mediterránea.

La lucha continuará

Es la primera de las acciones que van a acometer para conseguir justicia para el olivar jiennense. A ésta le seguirán otras si no cambia la situación y los estamentos políticos no hacen caso a las exigencias de los agricultores. "Necesitamos hacer nuestro el problema, y cuando digo nuestro me refiero a los agricultores. Tenemos bien estructurado y formado el sector cooperativo, como ningún sector agroalimentario en España. El 60% de la producción lo controlamos las cooperativas y eso implica directamente que somos dueños de nuestro futuro", decía Cristóbal Cano, el secretario general de Upa.

"No vamos a seguir permitiendo que se siga robando el esfuerzo de muchísimas personas durante años y generaciones detrás de este cultivo. Se nos está robando el dinero sin justificación en el mercado y esto ya se tiene que tomar como una cuestión de estado. Aquí tiene que intervenir el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente del gobierno. Hasta que no intervengan y resolvamos esta situación, y Bruselas ponga el aceite donde lo tiene que poner, no vamos a parar", avisaba Juan Luís Ávila, el secretario general de Coag.

"Y totalmente nítida es la situación de emergencia, y ante situaciones de emergencia hay que tomar medidas de emergencia. Entre ellas, la mas importante es la extensión de norma a través de la Interporfesional para que podamos autorregular el mercado. A través de las campañas excedentarias, ser capaces de almacenarlas y de guardarlas para campañas deficitarias y así regular el precio", según exponía Luís Carlos Valero de Asaja.

Entre los asistentes, muchos alcaldes y alcaldesas de distinto color político que han llegado desde toda la provincia. Además, han acudido a esta llamada agricultores de la práctica totalidad de las provincias andaluzas e, incluso de otras comunidades autónomas.