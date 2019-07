Joaquín Camps o cómo maridar el suspense y la gastronomía

La inspectora Claudia Carreras es "una mujer coja, poco agraciada, hosca de trato" y adicta a la literatura, al pasado y al sufrimiento. Su creador, Joaquín Camps, es economista, profesor y catedrático en la Universidad de Valencia, bien parecido y de trato afable. Hasta donde sabemos, el autor de La silueta del olvido (Ed. Planeta, 2019) no presenta signos de cojera, pero sí comparte con la inspectora Carreras, al menos, una de sus adicciones: la literatura.

Tanto que a sus cuarenta y pocos años, entre clase y clase; investigaciones científicas y publicaciones en revistas como Human Resource Management, Journal of Economic Geography, Personnel Review, International Journal of Human Resource Management, British Journal of Management o Journal of Business Ethics, ha sido capaz de escribir dos novelas brillantes -La última confidencia del escritor Hugo Mendoza (Planeta, 2015) y La silueta del olvido (Planeta, 2019)- y ganar el Premio Azorín de Novela 2019 con la segunda de ellas, la que ha dado vida a la inspectora Claudia Carreras.

Baja la escalera y entra en la habitación. Sobre el colchón, la anciana parece dormir, excepto por lo incómodo de su posición: cuerpo en aspa, manos y tobillos amarrados con cinta americana a cada una de las esquinas del armazón de la cama (...)

Tres meses después, Joaquín Camps es uno de los autores más esperados en las Veladas Literarias de Maestral, donde durante la noche de este viernes, 12 de julio, cerrará una temporada brillante en la que autores como Carmen Posadas, Santiago Posteguillo, Josep Antoni Durán Lleida o Marta Robles han maridado sus novelas con platos inspirados en sus obras y un vino personalizado para la ocasión.

El menú

El equipo de cocina de Maestral ha preparado un menú especial con las referencias a la gastronomía que Camps ha deslizado en La silueta del olvido y que comenzará con un festival vegetal crujiente, seguido de una gamba alistada confitada en emulsión marina.

Un sorbete de agua de Valencia dará paso al plato principal: ragú de ternera y tallarines con pesto provenzal. De postre, un imprescindible, la tarta de chocolate y nata de la cocina de Maestral.

Y todo regado con un Cesilia Crianza 2016 de la bodega Casa Sicilia 1707, rebautizado con el nombre de Mascletà como un guiño a las raices valencianas del autor y su conexión con Alicante.

Manolo Avilés, Santiago González, Ezequiel Moltó y Carlos Arcaya han charlado con Joaquín Camps desde uno de los salones más bellos del Maestral, el Camarote, en un más que 'gastronómico' Hoy por Hoy Alicante. Mientras, el equipo del restaurante se afana en preparar hasta el último detalle para recibir mañana al flamante Premio Azorín de Novela 2019.

En la parte superior de este artículo pueden escuchar su conversación. ¡Buen provecho!