López Miras, investido Presidente de la Región de Murcia con los votos de PP, Cs y Vox

El popular Fernando López Miras (Nacido en Murcia, el 4 de octubre de 1983) ha revalidado hoy su cargo de Presidente de la Región de Murcia tras una rápida segunda sesión de investidura a cuya votación llegaba con 26 votos garantizados: 16 de su partido, el PP; 6 de Ciudadanos, partido con el que formará gobierno en coalición; y 4 de Vox que le ha apoyado merced a un acuerdo de investidura pero que pasan -como anunciaron- a la oposición. López Miras ha hecho -otra vez- un discurso de investidura plagado de guiños a Vox en materia de violencia de género, controles en la educación no reglada y otros asuntos que reclamaba la formación de Abascal. "Me comprometo a defender estas medidas como si fueran propias", ha dicho. También ha señalado que tiende la mano a todos "los que le votan y los que no, para hacer que la Región de Murcia avance, crezca y prospere". El candidato a la Presidencia de la Comunidad se ha comprometido a formar un "sólo gobierno" donde "no encontrarán colores, fisuras, ni grietas; sí trabajo, esfuerzo y diálogo".

De sucesor designado a presidente electo

López Miras llegó a la presidencia tras la dimisión de su predecesor, Pedro Antonio Sánchez, el pasado 29 de abril de 2017, acosado por sus imputaciones por corrupción. Era su hombre fuerte en el partido y tomo el poder en el periodo más convulso del Partido popular murciano con la estabilidad institcional al borde de la moción de censura y con muchas críticas internas por el desgaste electoral que muchos temían se estaba produciendo.

Tras casi dos años en el cargo se presentó a las elecciones autonómicas como candidato del PP y, aunque fue derrotado por un escaso margen de votos por el candidato del PSOE (que sumó 17 diputados) ha llegado a la presidencia tras un intenso tiempo político de negociaciones a tres bandas con Ciudadanos y -sobre todo- con Vox en la Región de Murcia.

La primera investidura a la que se presentó fue fallida

López Miras llegó a su primera investidura con un pacto de gobierno firmado y público con Ciudadanos. Un pacto en virtud del cual les daba a los naranjas la vicepresidencia del gobierno y hasta cuatro carteras del ejecutivo regional. El pacto que firmaron era "programático" y contemplaba numerosas medidas que, según los dos partidos, "son comunes en los programas de ambos grupos políticos" que hicieron gala desde el principio de "un gran entendimiento y una gran coincidencia".

Los populares también hablaron con Vox pero los contactos fueron más fríos y más discretos. El motivo, la incomodidad de Ciudadanos con Vox: hasta la recta final de las negociaciones no hubo foto a tres en la que estuviera sentado Ciudadanos, al menos públicamente. Esa circunstancia irritaba a los de Abascal y lo dijeron en múltiples ocasiones. Y eso provocó que los de Vox votaran no en la primera votación de la investidura entre las críticas de los populares porque Vox votaba "junto al PSOE y podemos".

segundo intento, segunda tanda de negociaciones



Finalmente Ciudadanos accedió a reunirse con Vox, a hablar con Vox y sí hubo una foto en la que se pudo ver sentados por primera vez a representantes de los tres partidos.

La segunda votación se acercaba (había un plazo de 48 horas marcado) y al final de la mañana, cuando el acuerdo parecía cercano, los miembros del comité negociador de Vox se levantaron "muy enfadados y muy molestos" de la mesa de negociación.

El motivo: una llamada de la direccion nacional de VOX a su representante en Murcia,Luis Gestoso, en la que le aseguraban que "habían oído en los medios de comunicación" que Ciudadanos calificaba esta reunión como "un café" en el que "no estaban negociando nada" y en la que simplemente "estaban informando a VOX de los acuerdos con el PP". Se refería el llamante a unas declaraciones de dos dirigentes de Ciudadanos esa misma mañana: Girauta y Villegas.

Gestoso contó a los medios que, en ese perciso momento "estabamos plasmando un documento programático que era bueno para la Región de Murcia y nos acaban de llamar y nos han dicho que han salido Villegas y Girauta para decir que estabamos tomandonos un café y que aquin no se iba a firmar nada"

Minutos después de abandonar la sala VOX, salía el negociador de Ciudadanos, Miguel Garaulet, para recalcar que su partido no estaba "negociando acuerdos programáticos con los de Santiago Abascal" y añadía que no había venido "a firmar nada. Solo a explicar nuestro acuerdo y a sentarme con VOX”. Estas declaraciones irritaron todavía más a Vox.



Aun así, López Miras se sometió a una segunda votación confiado en un acuerdo tripartito.

La segunda votación de la primera investidura fue de vértigo. Ante la sorpresa de los populares, los cuatro diputados de Vox en la Asamblea Regional cumplían su amenaza y votaban en contra de la investidura del candidato del PP. Esa misma jornada se habían producido contactos entre Casado y Abascal que hacían pronosticar un buen desenlace para los populares. Sin embargo Vox votó "no" ante la atónita mirada de los diputados populares.

Según la versión que ofreció esa misma noche el PP, López Miras y Teodoro García estaban minutos antes de la votación al teléfono con el manos libres encendido. Al otro lado un interlocutor de VOX que el Presidente en funciones no quisorevelar

Quedaban cinco minutos para que empezara la investidura. El dirigente de VOX les aseguraba la abstención. Entraron a la cámara juntos, muy sonrientes "y después nos encontramos con la sorpresa", dice López Miras. El presidente dijo en una entrevista de la SER que fue una "confusión".

Preguntamos a varias fuentes populares sobre esa supuesta confusión y nos dijeron que "no se pudo firmar pero si hubo una llamada en manos libres y en esa llamada un alto cargo de VOX dio un OK nacional".

López Miras se convirtió de esa manera en el primer candidato a Presidente de la Región de Murcia que sufría una derrota así en sede parlamentaria. La causa: el voto en contra de Vox que llegó a la votación sin el convencimiento de tener un pacto con los populares.

Las negociaciones posteriores



Tras la tensión de la primera investidura y un durísimo cara a cara en redes sociales en los días previos (con insultos incluidos a Rivera desde la cuenta de twitter de Vox) las posturas se relajaron mucho entre los tres partidos y hubo nuevas reuniones. Tras una de ellas, todas las señales emitidas por los tres partidos indicaban que el acuerdo estaba próximo pero que no habría más reuniones en público.

Al día siguiente la Cadena SER desveló un borrador del acuerdo al que estaban intentando llegar PP y Vox con el visto bueno de Ciudadanos.

VOX había pedido que este documento, al que tuvo acceso la SER, fuese "el compromiso del candidato" -López MIras- pero también el de "sus socios" -Ciudadanos,

En un primer epígrafe, llamado "libertad", decía el documento que se "garantizará el derecho" a los padres para que sus hijos reciban "la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones". Señalaba que se "reforzarán las labores de la Inspección de la Consejería de Educación de la CARM para evitar el adoctrinamiento político en las aulas", por ejemplo en "charlas no regladas".

Entre los puntos más polémicos, indicaba que "se instará a los servicios jurídicos de la CARM a un análisis jurídico completo" de la ley LGTBI, que se " garantizará la obligatoriedad" de consentimiento expreso de los padres para "charlas no regladas, talleres o actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales , cívicos morales, o sexuales" y en materia de violencia de género, el documento evitaba esa expresión y mencionaba un compromiso para "desarrollar programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar"

A los dos días Vox anunció que retiraba las referencias a la ley LGTBI para alcanzar un acuerdo con PP y Cs y les pedía generosidad para aceptarlo. Y así ha sido.



Los gestos de última hora a Vox del Presidente todavía en funciones.



El martes en su segundo discurso de investidura emitió numerosos agradecimiento a Cs y Vox por un acuerdo que calificó como "difícil". Y aunque hubo señales para los naranjas, la mayoría de gestos fueron para el partido de Abasca:

Dijo que entre las ‘coincidencias’ que acerca al PP con Vox, figura "la importancia de las familias en las políticas públicas" y se preguntó “por qué alguien puede negarse a que los padres sean informados y poder decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en los colegios". Una de las reivindicaciones de Vox.

También dijo que estaban muy de acuerdo en potenciar el conocimiento de los valores constitucionales y la historia de España. Pero sobre todo fueron sus alusiones al desarrollo de "programas de prevención de la violencia intrafamiliar” lo que llamó la atención.

De hecho, dijo textualmente que "agradecía" a VOX incorporar estos postulados a su futuro gobierno. En la frase completa señalaba el entonces candidato popular que “la violencia de género es inadmisible y hay que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas, pero, con el mismo empeño, debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y las personas más débiles de otras formas de violencia que se producen en los hogares".

Todo esto para llegar al día de hoy en el que, tras un poco habitual tiempo convulso en la política murciana, Fernando López MIras se ha convertido en el nuevo Presidente de la Región de Murcia.