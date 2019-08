Una madre denuncia la exclusión de su hijo con autismo de unas colonias municipales

Paúl es un niño de seis años con autismo y acudía por segunda vez a las colonias que organiza el Ayuntamiento de Bilbao. En esta ocasión no pudo acabar el campamento porque, un día antes de que finalizara, el monitorado le dijo a su madre que estaba en riesgo la propia integridad del chaval. Como no podían poner a una persona en exclusiva para el niño, las colonias decidieron apartarle de las actividades.

La madre entiende la situación, pero no las formas. "Ellos ya sabían lo que tenía Pablo y que necesitaba atención. La monitora, sin embargo, argumentaba que no podían tener un monitor para cada niño y que este udaleku no estaba destinado para él", explica Ivonne en declaraciones a Radio Bilbao. Por ello, se queja de que lo hayan cogido, le hayan cobrado las colonias y luego no le hayan dado esa atención.

Fuentes del Ayuntamiento reconocen que el niño no pudo acabar el campamento, pero por ahora y por respeto al menor, prefieren no hacer declaraciones oficiales.