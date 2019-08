"Los sistemas de seguridad alimentaria funcionan", aseguran los criadores de ternera asturiana

El brote de listeriosis provocado por el consumo de carne mechada procedente de una industria andaluza es un caso puntual e infrecuente porque los controles en la industria alimentaria son muy rigurosos; es el mensaje de tranquilidad que lanzan desde el centro tecnológico alimentario de Asturias, Asincar. El riesgo cero no existe pero la industria alimentaria aplica controles cada vez más rigurosos y avanzados y precisamente en Asincar el centro tecnológico que es referencia en Asturias para el sector agroalimentario, se trabaja para que esto sea así. Natalia Prado, responsable de microbiología del centro, aclara que el de la carne mechada ha sido un caso muy puntual y no hay motivos para que cunda alarma alguna, porque “esto no es lo habitual. Los sistemas de seguridad alimentaria funcionan, están implantados y son sólidos desde hace muchos año y podemos estar tranquilos”. En Asincar han desarrollado además nuevas tecnologías que reducen al mínimo el riesgo de listeriosis. El consumo de carne mechada de procedencia industrial es prácticamente inexistente en Asturias donde la que se adquiere es fresca y no envasada.

Por su parte, desde la Indicación Geográfica (IGP) de la Ternera asturiana, su gerente Elena Cebada recuerda que la industria agroalimentaria asturiana es una de las más seguras en todos y cada uno de sus eslabones y que “hay muchos productos que son listos para el consumo y que no suponen ningún riesgo y que son habituales en nuestra dieta. Podemos hablar de productos lácteos; un queso, un jamón cocido pueden ser listos para el consumo. Los sistemas de seguridad alimentaria funcionan”. Llaman desde la IGP ternera asturiana a no caer en la desinformación que se produce cuando surgen alertas alimentarias para evitar que alarmas injustificadas repercutan negativamente sobre el sector.