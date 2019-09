Recomendaciones respecto a la mixomatosis de la liebre

Debido a que en la última semana se están encontrando en diferentes cotos de Castilla y León liebres enfermas o fallecidas, con sintomatología que pudiera estar relacionada con el virus de la mixomatosis, la FCLG, a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos, emite un comunicado con diferentes recomendaciones con la intención de reducir la mortandad y evitar en la medida de lo posible, la propagación del virus en el lepórido.

Dice el comunicado que no hay ningún problema en el consumo humano de la liebre, independientemente de que esté o no infectada por el virus de la mixomatosis y que no se transmite al humano.

Se considera muy recomendable no transportar ejemplares de liebres (vivas o muertas), renunciando a llevarse el cadáver a casa, sobre todo si los ejemplares capturados pudieran presentar síntomas de la enfermedad.

Si se decide no consumir los ejemplares capturados, a sabiendas de que podrían ser portadores del virus, se recomienda enterrar los cadáveres (si puede ser con cal viva, mejor) y no quemarlos.

Si se decide transportar algún cadáver introducirlo con guantes de látex en una bolsa hermética que no permita la entrada o salida de moscas o mosquitos que puedan actuar como vectores de la enfermedad.

En caso de encontrar ejemplares vivos o muertos (que no estén en avanzado estado de descomposición), con síntomas evidentes de la enfermedad, se recomienda avisar a los agentes medio ambientales que corresponda en la zona, para que procedan a su traslado a los centros pertinentes para su análisis.

Si se confirman estos casos de mixomatosis, se espera que no tengan una grave incidencia en la liebre y que la climatología a partir de ahora, con la bajada de las temperaturas, juegue a favor de este animal.