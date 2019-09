La producción del pimiento del Bierzo se mantiene aunque este año va con retraso

El volumen de producción del pimiento del Bierzo se mantiene aunque este año la producción va con retraso. Son datos adelantados por Pedro García, presidente del pimiento asado del Bierzo, en la presentación de la tercera ruta por la calidad de la comarca, dedicada al pimiento.

En cifras, hace dos años se habían elaborado ya más de cuarenta mil kilos de pimiento asado y este año la cifra es insignificante.

Desciende también el número de agricultores de 29 el año anterior hasta los 26 de este año. No obstante, la producción no variará mucho ya que los agricultores que no plantan este año no suponen un problema, ya que su volumen de producción en años anteriores era mínimo.

Por tanto las expectativas esta temporada en cuanto a kilos se mantienen en los ciento cincuenta mil de temporadas anteriores. Todos estos datos se han facilitado en la presentación de la tercera ruta por la Calidad del bierzo, una ruta de senderismo que se celebrará el 22 de septiembre y que pretende seguir fomentado la calidad de los productos del bierzo, según comentaba Daniel Franco Moran, concejal de medioambiente y desarrollo de Carracedelo.

Es la tercera de las seis rutas programadas este año para defender la calidad de la comarca. Las siguientes estarán dedicadas al botillo y al viñedo en octubre y a la castaña en diciembre.