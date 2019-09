Todos los datos del arranque de liga del Real Murcia

El Real Murcia no ha empezado la temporada todo lo bien que hubiese gustado. Cuatro puntos en los primeros cinco partidos y muchos cambios de jugadores tanto en las convocatorias como en los onces de inicio. Únicamente Álvaro Rodríguez y Juanma Bravo han arrancado de inicio los cinco partidos y otros dos jugadores han jugado todos los encuentros: Manolo López y Peque.

Cuatro son los jugadores que han estado presentes y precisamente es Álvaro Rodríguez el que más minutos ha jugado (483), seguido por Manolo López (407) y Juanma Bravo (406). También están por encima de los 300 minutos jugados Chumbi (374), Iván Pérez (364), Julio Algar (356) y Edu Luna (345).

En los primeros cinco partidos Adrián Hernández ha utilizado a 22 futbolistas, contando con Meseguer y Melgar, del filial. Y el único que no ha entrado en ninguna convocatoria ha sido Andy Escudero. Respecto a las cartulinas, ninguna roja y once amarillas: Edu Luna (3), Juanra (2), Juanma, Antonio López, Chumbi, Curto, Manolo y Álvaro Rodríguez.

Cayó derrotado ante el Cádiz B 1-2, un partido que sigue pendiente del Comité de Apelación tras el recurso del Real Murcia por alineación indebida de Momo MBaye; empató en casa contra el Algeciras 1-1; perdió contra el Córdoba 1-0 en el Nuevo Arcángel pese al gran partido de los de Adrián Hernández; volvió a perder, esta vez en Nueva Condomina, contra el San Fernando 1-2; y, por fin, ganó en El Prado contra el Talavera 1-2.

Cinco goles ha marcado el Real Murcia y todos ellos por diferentes jugadores. Juanma Bravo abrió el casillero con un zambombazo contra el filial cadista y precisamente él asistió a Chumbi en el empate contra el Algeciras. En blanco contra el Córdoba, Álex Melgar robó y marcó contra el San Fernando y Josema Raigal a pase de Toril y Víctor Curto de penalti, anotaron contra el Talavera.